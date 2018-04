Un jeu blanc pour Murray et un record pour Crosby (vidéo)

PHILADELPHIE - Matt Murray a repoussé 26 rondelles et il a inscrit un deuxième blanchissage en quatre rencontres pour les Penguins de Pittsburgh qui ont offert une autre leçon de hockey aux Flyers de Philadelphie, mercredi, au terme d'une victoire de 5-0.

Evgeni Malkin, Sidney Crosby et Phil Kessel ont récolté chacun un but et une aide pour les Penguins, qui mènent la série 3-1. Kristopher Letang et Riley Sheahan ont aussi touché la cible.

Crosby a inscrit son 5e but de la série et il est devenu le meilleur pointeur de l'histoire des Penguins en éliminatoires lorsqu'il a fait mouche en deuxième période pour porter la marque à 4-0. Crosby a devancé Mario Lemieux avec un 173e point en 152 matchs de séries éliminatoires. Lemieux avait récolté 172 points en seulement 107 matchs éliminatoires.