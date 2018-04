Les sharks ont maintenant rendez-vous avec les Golden Knights (vidéo)

Marcus Sorensen avait ouvert la marque en première période pour les Sharks, avec son troisième but de la série. Jones s'est occupé du reste et a notamment fait la barbe à quelques reprises à Corey Perry. Il a aussi joué de chance quand un but des Ducks a été annulé tôt en troisième période en raison d'un hors-jeu lors de l'entrée de zone.

Gibson a cédé deux fois contre 24 tirs devant le filet des Ducks, qui ont été dominés 16-4 au chapitre des buts marqués dans la série. Les Ducks ont été balayés pour une première fois depuis 1999, face aux Red Wings de Detroit.

Jones a eu le dessus sur Gibson dans la série. Le gardien des Sharks avait réussi un jeu blanc lors du premier match, puis avait repoussé 45 tirs en temps réglementaire lors du troisième match, un record d'équipe en séries. Il a peut-être été encore meilleur mercredi et il a aidé les Sharks à remporter seulement une deuxième série par balayage dans leur histoire.

Perry a été frustré par Jones tôt en deuxième période, puis deux fois sur la même séquence plus tard dans la même période. Les Ducks espéraient profiter d'un avantage numérique tard au deuxième vingt pour créer l'égalité, mais Jones a étiré la jambière pour stopper Perry. Ryan Getzlaf a ensuite poussé le disque dans l'ouverture, mais le cadran indiquait déjà zéro.

L'arbitre Eric Furlatt a indiqué avec énergie que le but n'était pas bon et Getzlaf n'a pu que s'appuyer en frustration contre le filet.

L'histoire s'est répétée pour les Ducks au retour de l'entracte. Rickard Rakell a battu Jones sur un tir sur réception, mais les Sharks ont contesté le but et la reprise a démontré que Perry et Rakell étaient en position de hors-jeu lors de l'entrée de zone.

Cogliano a finalement inscrit les Ducks au pointage à la suite d'une mise en scène de Ryan Kesler, mais les réjouissances ont été de courte durée pour les Ducks.