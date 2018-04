 Les champions du Super Bowl affronteront les Jaguars à Londres

NEW YORK - Les champions en titre du Super Bowl, les Eagles de Philadelphie, se rendront dans la capitale britannique afin de croiser le fer avec les Jaguars de Jacksonville dans le cadre d'un des quatre matchs de la série internationale de la NFL la saison prochaine.

Demi-finalistes de l'Association américaine, les Jaguars accueilleront la formation de la Pennsylvanie le 28 octobre au stade Wembley. Ce sera un match en après-midi à Londres, ce qui signifie qu'il sera télédiffusé à compter de 9h30 sur la côte est américaine.

L'autre match qui aura lieu à Wembley se déroulera une semaine plus tôt, et opposera les Chargers de Los Angeles aux Titans du Tennessee. Le coup d'envoi se fera également à 9h30, heure de l'Est.

Le nouveau stade du Hotspur de Tottenham, à Londres, accueillera pour sa part le duel entre les Raiders d'Oakland et les Seahawks de Seattle le 14 octobre.

Et, pour une troisième année consécutive, la NFL présentera un match à Mexico: les Rams de Los Angeles accueilleront les Chiefs de Kansas City dans le cadre d'un match du lundi soir le 18 novembre, à 20h30, heure de l'Est.