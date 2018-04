Les Rangers ont offert à Lundqvist de quitter le navire

Voyant qu'ils ne participeraient pas aux séries, les Rangers de New York ont décidé d'effectuer un virage jeunesse en cours de saison et ils ont demandé à leur gardien étoile, Henrik Lundqvist, s'il voulait faire partie de la période de reconstruction.

Depuis son arrivée dans la LNH, le gardien étoile Henrik Lundqvist a toujours joué pour les Rangers de New York.

Peu de temps avant la date limite des transactions, à la fin février, les Rangers lui ont offert de changer d’équipe s’il ne voulait pas faire partie de la reconstruction de la formation new-yorkaise.

«Nous avons dit à Hank que s’il n’avait pas envie de se taper le processus de reconstruction, nous pouvions lui trouver une bonne équipe», a confié Jim Dolan, président exécutif du Madison Square Garden, au New York Post.

Mais le gardien vedette a choisi de demeurer avec son club, ce qui a évidemment réjoui l’équipe de direction.

«De l'avoir en place nous donne une excellente base pour notre avenir», a ajouté Dolan.

Âgé de 36 ans, le vétéran Lundqvist a terminé la saison avec une fiche de 26-26-7 et un pourcentage d’efficacité de 91,5% et une moyenne de buts accordés de 2,98.

Blessure au genou

Plus tôt cette semaine, le gardien a confirmé sur sa page Facebook qu'il ne participerait pas au Championnat mondial de hockey avec la Suède cette année en raison d'une blessure au genou.

«La blessure au genou qui m'a gêné au cours des cinq et six derniers mois m'empêche d'y prendre part. Je vais rencontrer un médecin cette semaine pour une injection et après, ce sera quatre semaines de réadaptation. En espérant avoir une autre chance de représenter mon pays.»

(Sources: New York Post, TSN)