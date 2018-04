Le sourire d’Alvarez en disait long

Eleider Alvarez attend depuis plus de deux ans d’avoir une chance de gagner une ceinture de championnat du monde. Par moment, sa patience a été mise à rude épreuve.

Parfois, ç’a été dur sur le moral du boxeur québécois d’origine colombienne.

Mais jeudi matin en point de presse, Alvarez avait retrouvé le sourire, son supplice est finalement derrière lui. Il affrontera Sergey Kovalev en combat de champion du monde WBO le 28 juillet prochain.

Plus de 2 ans d’attente

Qui aurait pu penser qu’en devenant aspirant obligatoire au titre de WBC d’Adonis Stevenson, qu’Alverez perdrait autant de précieux temps. C’est pourtant ce qui est arrivé devant les nombreux refus du controversé champion du monde. Mais Alvarez préfère ne plus y penser et se concentrer sur les choses positives.

«Lorsque j’ai téléphoné ma sœur en Colombie, elle sautait et criait partout dans la maison. Ma famille attendait ce moment avec beaucoup d’impatience. Ils sont vraiment heureux pour moi. Je sais que le combat n’est prévu que pour la fin juillet, mais pour moi, ça va venir vite. Deux ans et demi à attendre, c’est long! Il y a un dicton en espagnol qui dit que si tu as déjà beaucoup attendu, tu peux attendre encore un peu», a-t-il lancé en rigolant.

Négociations rapides

Contrairement aux négociations avec Stevenson, le dossier avec Kovalev s’est vite réglé. En fait, les deux clans se sont entendus en l’espace de trois jours.

«J’ai été surpris de cela, j’étais certain que Kovalev allait se battre contre Marcus Brown. Mais quand mon gérant m’a téléphoné pour m’offrir Kovalev, j’ai dit oui tout de suite, avec un gros sourire. Je suis demeuré le plus positif possible dans tout ce processus et aujourd’hui, ça paye.»

Alvarez ne se cache pas, il aimerait vraiment pouvoir livrer ce combat à Laval, tel que proposé par Yvon Michel.

«Si ça se passe au Québec, ce serait excellent pour moi et pour les fans. Mais je serais prêt à aller en Chine ou en Australie s’il le faut pour gagner cette ceinture.»

Comme on l'a confirmé hier, Alvarez ne sera donc pas de la carte du 19 mai prochain au Centre Bell, lui qui mettra toute sa concentration sur le combat du mois de juillet prochain.