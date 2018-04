Les Yankees battent les Blue Jays, 4-3

NEW YORK — Aaron Judge a frappé son cinquième circuit de la saison et les Yankees de New York ont défait les Blue Jays de Toronto 4-3, jeudi.

Sa claque en solo a placé les New-Yorkais aux commandes 4-2 en septième, face à Tyler Clippard.

En huitième, David Robertson a rempli les buts en accordant un simple à Teoscar Hernandez, puis des buts sur balles à Justin Smoak et Yangervis Solarte (en neuf tirs). Kevin Pillar a été retiré sur des prises mais Curtis Granderson a réussi un simple d'un point au champ centre, comme frappeur suppléant.

Robertson a ensuite limité les dégâts en disposant de Randal Grichuk au bâton et de Luke Maile sur un ballon, au champ gauche.

«Dans des cas comme ça, c'est D-Rob que je veux voir au monticule», a dit Judge.

«Il a des nerfs d'acier, a mentionné le gérant des Yankees, Aaron Boone. Même quand ça se complique, vous avez toujours l'impression qu'il peut s'en sortir.»

Robertson avait juste le sentiment d'avoir fait son travail. «Il fallait que je me resaisisse, a t-il dit. J'étais sur le point de gaspiller notre avance.»

Le receveur Maile avait fourni un simple d'un point en quatrième. Il a cogné au moins un coup sûr à chacun de ses sept matches, cette saison.

CC Sabathia a permis deux points et quatre coups sûrs en quatre manches et un tiers. Le gain est allé à Chad Green (1-0), qui a retiré cinq frappeurs de suite.

Aroldis Chapman a mérité un troisième sauvetage, n'ayant besoin que de 12 tirs. Il a retiré tout le monde sur élan en neuvième, jouant le tour à Devon Travis, Steve Pearce et Hernandez.

Aaron Sanchez (1-2) a donné trois points, sept coups sûrs et deux buts sur balles en six manches. Les Blue Jays avaient gagné leurs quatre derniers matches.

Quatre des six revers des Blue Jays ont été subis par un ou deux points.

Giancarlo Stanton a mis fin à une disette de 0 en 15 avec un simple à l'avant-champ en cinquième.

Les Yankees ont commis une 17e erreur avec la bévue de Ronald Torreyes au troisième but, en troisième manche.

Boone a prévu un entraînement axé sur la défense vendredi, avant le deuxième match de la série. Les lanceurs partants seront Marco Estrada et Sonny Gray.