Wenger annonce son départ après 21 ans à la tête d'Arsenal

Arsène Wenger quitte Arsenal après 21 saisons, mettant fin à un règne révolutionnaire au cours duquel il a introduit de nouvelles méthodes à la Premier League et est devenu l'entraîneur du club ayant connu le plus de succès.

Même si le Français de 68 ans en a fait l'annonce vendredi, son règne à la tête d'Arsenal — le plus long parmi les entraîneurs actifs en Angleterre — prendra fin à la conclusion de la présente campagne.

Le règne de Wenger se terminera toutefois dans le tumulte, alors que les partisans du club sont de plus en plus mécontents du niveau de compétitivité d'Arsenal en Premier League et sur la scène continentale.

Arsenal n'a pas remporté le championnat de la Premier League depuis 2004, plus haut fait d'armes de Wenger, qui était alors devenu seulement le deuxième entraîneur de l'histoire du circuit anglais à franchir une saison sans subir de défaite.

Ce troisième titre de Wenger l'a aidé à le protéger de la critique. Son pouvoir a été amenuisé au cours des dernières années, alors que de nouveaux dirigeants se sont greffés au club.

En annonçant son départ, Wenger renonce ainsi à compléter le contrat de deux ans qu'il a signé après avoir remporté une septième FA CUP — un record — en mai dernier.

«Après avoir longuement réfléchi et avoir discuté avec le club, j'estime que c'est le bon moment pour moi de quitter mes fonctions à la fin de la saison, a indiqué Wenger dans un communiqué publié sur le site internet d'Arsenal. C'est un immense privilège que d'avoir pu servir le club pendant de si nombreuses années. C'est avec un plein engagement et en toute intégrité que j'ai dirigé ce club.

«Je demande à nos partisans de se rallier derrière l'équipe afin de terminer sur une bonne note. À tous les partisans d'Arsenal, prenez soin des valeurs du club. Vous aurez à jamais tout mon amour et mon appui.»

Wenger a réuni ses joueurs vendredi pour leur annoncer son départ.