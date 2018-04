Golden Knights: «On ne se perçoit plus comme une équipe d'expansion» - David Perron

Les Golden Knights de Las Vegas ne cessent d’impressionner les observateurs cette saison. D’abord, parce que l’équipe a connu une brillante première campagne dans la Ligue nationale (LNH) en vertu de ses 109 points, mais aussi parce qu’elle a tout récemment éliminé les Kings de Los Angeles en quatre parties. Entrevue avec l’un des joueurs de la formation, l'attaquant québécois David Perron.

C'est la première fois qu'un club d'expansion balaie ses rivaux au premier tour dans la LNH. «C’est un feeling incroyable d’avoir battu les Kings en quatre matchs. Personne ne s’attendait à ça dans l’équipe», commente le joueur durant une entrevue avec notre animateur Mario Langlois.

Les Kings ont raté les séries en 2015 et 2017, après avoir gagné la Coupe Stanley en 2012 et 2014.

David Perron estime que les succès de son équipe sont principalement associés à la vitesse d’exécution des joueurs.

Au dire de l'attaquant, qui a raté les deux premiers matchs de la série en raison d’une blessure, l’ambiance est exceptionnelle dans l’amphithéâtre de Las Vegas.

D'ailleurs, les amateurs semblent aider les joueurs à bâtir leur confiance. Elle a tellement grandi durant cette année que l'équipe peut déjà rivaliser avec les meilleures formations de la LNH.

«Ça fait un bon moment qu’on ne se perçoit plus comme une équipe d’expansion, lance David Perron. Tout a changé quand Fleury s’est blessé à l’automne; on a continué a gagné des matchs quand même. À son retour, notre niveau de jeu s’est encore élevé. On a encore beaucoup de choses à prouver, mais on sait qu’on a une bonne équipe.»

Depuis hier, les joueurs des Golden Knights ont en tête les Sharks de San Jose, qui ont aussi balayé leur rival en quatre parties, les Ducks d'Anaheim.

«Maintenant, on a tourné la page. On a eu notre première pratique en vue de l’affrontement contre les Sharks.»

Il semble que l’entraîneur-chef des Knights, Gerard Gallant, aura la même approche concernant la préparation de ses joueurs, en vue du duel contre les Sharks: «un match à la fois».

«C’est impressionnant de voir comment il réussit à garder les gars concentrés sur chaque partie», de souligner l’attaquant des Golden Knights.

Le contrat de Davis Perron, 29 ans, arrivera à terme à la fin de la saison. Il touche un salaire de 3,7 millions $ américains par année. Il avait signé une entente de deux ans avec les Blues de St.Louis, avant d’être choisi par Las Vegas au repêchage d’expansion. Il était agent libre sans restriction.

En 70 matchs cette saison, il a amassé 16 buts et 50 mentions d’aide. C’est sa 13e année dans le circuit Bettman. Il a participé 7 fois aux séries éliminatoires.