Lady Byng: Aleksander Barkov, William Karlsson et Ryan O'Reilly sont finalistes

NEW YORK — Les attaquants Aleksander Barkov, des Panthers de la Floride, William Karlsson, des Golden Knights de Las Vegas, et Ryan O'Reilly, des Sabres de Buffalo, sont les finalistes pour l'obtention du trophée Lady Byng, remis annuellement au joueur le plus gentilhomme de la LNH.

La ligue a dévoilé les finalistes vendredi. L'identité du récipiendaire sera dévoilée le 20 juin, lors du gala de la LNH présenté à Las Vegas.

Barkov a accumulé 14 minutes de punition en 79 rencontres cette saison. Âgé de 22 ans, il a établi des sommets personnels avec 27 buts et 51 aides. Il avait aussi été finaliste en 2016.

De son côté, Karlsson a accumulé 12 minutes de punition en 82 matchs avec l'équipe d'expansion. Âgé de 25 ans, il a également établi des sommets personnels avec 43 buts et 35 aides. Il pourrait devenir le premier joueur depuis Wayne Gretzky en 1980 à remporter un honneur individuel lors de la première campagne d'une équipe dans la LNH. Gretzky avait remporté le trophée Hart et le Lady Byng.

Finalement, O'Reilly a écopé une seule punition mineure pour un total de deux minutes de pénalité en 81 rencontres. Âgé de 27 ans, il a amassé 24 buts et 37 aides. O'Reilly a déjà remporté cet honneur en 2014, quand il portait les couleurs de l'Avalanche du Colorado.