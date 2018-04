John Daly et Michael Allen en tête au tournoi des Légendes du golf

RIDGEDALE, Mo. — John Daly et Michael Allen ont pris la tête du tournoi des Légendes du golf lors de la deuxième ronde du tournoi par équipes, vendredi.

Daly et Allen ont remis une carte de 46 (moins-8) sur le parcours de normales-3 Top of the Rock, malgré des bourrasques et la température fraîche à Big Cedar Lodge.

Ils ont réussi trois oiselets sur le premier neuf sous la formule coups en alternance et en ont ajouté cinq autres sur le neuf de retour sous la formule meilleure balle. Après 36 trous, ils se retrouvent à moins-13. Jeudi, ils avaient inscrit un pointage de 66 (moins-5) sur le parcours régulier Buffalo Ridge.

Allen a déjà remporté ce tournoi en 2012 avec David Frost et en 2016 avec Woody Austin.

Vijay Singh et Carlos Franco, champions en titre du tournoi, accusent un coup de retard, tout comme le duo composé de Bernhard Langer et Tom Lehman, ainsi que celui de Paul Broadhust et Kirk Triplett.