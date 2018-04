Les Jets éliminent le Wild en cinq matchs

Les Jets ont gagné la série 4-1. Ils participeront aux demi-finales d'association pour une première fois depuis leur retour à Winnipeg en 2011.

Ils affronteront les Predators de Nashville ou l'Avalanche du Colorado. Les Predators mènent la série 3-1. Ils peuvent éliminer l'Avalanche ce vendredi soir.

Mark Scheifele a récolté un but et une aide tandis que Bryan Little, Brandon Tanev et Joel Armia ont aussi marqué pour les Jets. Connor Hellebuyck a repoussé 30 tirs et a inscrit un deuxième blanchissage d'affilée.

Devan Dubnyk a cédé quatre fois sur 10 tirs en 11:59 de jeu devant le filet du Wild en première période. Alex Stalock a pris la relève et a accordé un but sur 16 tirs, mais le mal était fait.