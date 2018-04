Les Blue Jays battent les Yankees 8-5

NEW YORK — Lourdes Gurriel fils a connu un flamboyant début de carrière dans les Ligues majeures avec deux coups sûrs et trois points produits dans un gain de 8-5 des Blue Jays de Toronto face aux Yankees de New York vendredi soir.

Rappelé du club-école de New Hampshire au niveau AA, où il affichait une moyenne au bâton de ,347, le deuxième-but de 24 ans a frappé un simple bon pour deux points en quatrième manche, qui permettait aux Blue Jays de prendre une avance de 5-4.

Il a ajouté un autre simple productif en cinquième contre Domingo German, donnant aux Jays une avance de 6-5 qu'ils ont su protéger.

Teoscar Hernandez a frappé un circuit et fait marquer trois points. Yangervis Solarte a également frappé la longue balle pour la formation torontoise, gagnante de neuf de ses 11 dernières rencontres.

Dans la défaite, le puissant cogneur Giancarlo Stanton a mis fin à une disette de 50 présences sans frapper la longue balle. Son quatrième circuit de la saison, en troisième manche, avait permis aux Yankees de se bâtir un coussin de 4-2.

Marco Estrada (2-1), le partant des Blue Jays, s'est sorti de quelques impasses au fil de ses cinq manches passées au monticule. Il a concédé cinq points et sept coups sûrs, incluant trois coups de circuit.

Les releveurs Seung Hwan Oh, Danny Barnes et Ryan Tepera ont blanchi les Yankees pendant une manche chacun. Roberto Osuna est venu compléter la besogne pour son sixième sauvetage de la saison.

Les Blue Jays ont expédié le partant Sonny Gray (1-2) aux douches en envoyant neuf frappeurs au marbre en quatrième manche. En trois manches et un tiers, Gray a été victime de cinq points et autant de coups sûrs.