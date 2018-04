L’Impact souhaite rebondir à la maison!

L’Impact de Montréal jouera son premier match de la saison au Stade Saputo samedi après-midi dès 13h00 lors de la visite du Los Angeles FC.

Après avoir disputé cinq de ses six premiers matchs à l’extérieur, l’équipe de Rémi Garde souhaitera que l’apport de la foule lui redonne des ailes puisque le club a perdu ses deux derniers matchs sur la route en plus de devoir se passer des services de Nacho Piatti et Saphir Taïder durant ces rencontres.