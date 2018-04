Ignacio Piatti fait de la magie, mais Ciman remporte le match

L’Impact de Montréal joue son premier match de la saison au Stade Saputo samedi après-midi lors de la visite du Los Angeles FC.

Montréal s'inscrit au pointage dès 10e minute après avoir bourdonné en zone du LAFC grâce à un tir précis d'Ignacio Piatti: 1-0 Montréal

Le club de Rémi garde en rajoute dès la 15e avec l'obtention d'un tir de punition que ne peut rater Piatti. L'Argentin inscrit alors son deuxième de la rencontre: 2-0 Montréal

Los Angeles est revenu de l'arrière à la 24e minute grâce à un coup franc d'une précision chirurgicale de nul autre que Laurent Ciman qui a couronné son retour à Montréal avec un but de toute beauté: 2-1 Montréal

Victor Cabrera a toutefois fait basculé le match à la 30e minute lorsqu'il reçoit un carton rouge pour avoir retenu dans la zone de réparation. Le LAFC reçoit alors un tir de punition, mais Evan Bush veille au grain et réussit un arrêt spectaculaire. L'Impact doit alors se débrouiller avec un joueur en moins pour le reste de la rencontre.

Ce n'était pas sans compter sur le désir de vaincre d'Ignacio Piatti qui, tout juste avant la fin de la première demie, inscrit un troisième filet pour l'Impact et son troisième de la rencontre: 3-1 Montréal

Deuxième demie

À peine sept minutes n'avaient été disputées en deuxième moitié de rencontre que Los Angeles est revenu dans la rencontre. Benny Feilhaber a eu une occasion en or de tirer dans la surface de réparation et il n'a pas raté sa chance en déjouant le gardien Evan Bush: 3-2 Montréal

Quelques instants plus tard, une douche froide frappe les Montréalais lorsque le LAFC marque son deuxième but en deux tirs dans cette deuxième demie. Le ballon dévie alors sur Jukka Raitala de l'Impact et entre dans le filet: L'égalité est créée 3-3

L'Impact voit ensuite Los Angeles foncer sans répit sur sa défense. Malheureusement, à la 83e minute, on accorde un autre tir de punition que Carlos Vela s'empresse de convertir en but: 4-3 Los Angeles

Le LAFC cloue ensuite le cercueil de l'Impact lorsque Bush tarde à capter un ballon que Latif Blessing ne rate pas: 5-3 Los Angeles