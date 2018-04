Une victoire pour Eugenie Bouchard!

MONTRÉAL - Eugenie Bouchard a démontré des aptitudes et une résilience que l'on croyait bien enfouies en elle, samedi après-midi, alors qu'elle se mesurait à l'Ukrainienne Kateryna Bondarenko, dans le cadre du match de barrage du groupe mondial II de la Fed Cup. Mais ce qui a surtout marqué les esprits, c'est le sourire qu'elle affichait lorsqu'elle a triomphé devant la foule réunie au stade IGA.

Bouchard a permis au Canada de conclure sur une note positive la première journée de compétition face à l'Ukraine, en l'emportant 6-2, 7-5, devant Bondarenko.

«Je me suis sentie bien, j'étais solide, a déclaré l'athlète de 24 ans après la rencontre. Je sentais que j'étais agressive et que je me défendais bien.»

Après le retrait de la jeune canadienne Bianca Andreescu pour cause de blessure lors du duel initial contre Lesia Tsurenko et la perte de Françoise Abanda lors de l'échauffement, les deux nations sont à égalité 1-1.

Classée au 117e rang de la WTA, Bouchard a su se tenir debout et a fait tomber la 78e raquette mondiale. De retour au sein de l'équipe canadienne après une absence de trois ans, elle a même semblé reprendre confiance durant le duel.

«Je suis contente d'être demeurée concentrée et positive, malgré le bruit», a déclaré Bouchard, qui a finalement eu le dernier mot au 12e jeu.

Bouchard amorcera la deuxième journée de compétition face à Tsurenko, dimanche.



Une drôle de journée pour le Canada

Ce fut un début de journée rocambolesque pour le camp canadien, qui a vu deux de ses joueuses tomber au combat.

Abanda (127e) devait être la première joueuse canadienne en action au stade IGA, mais elle a été remplacée à la toute dernière minute par sa compatriote, Andreescu, en raison d'une "chute survenue juste avant le premier match", a indiqué Tennis Canada dans un communiqué émis en milieu d'après-midi.

"Elle a été évaluée par le médecin et est affectée par une contusion périorbitale. Elle sera réévaluée demain (dimanche) avant le début des matchs", a-t-on précisé.

Après avoir livré une chaude lutte à Tsurenko, Andreescu s'est écroulée sur le terrain alors qu'elle tirait de l'arrière 0-4 au troisième set. Il s'agirait d'une crampe à un mollet. Du coup, Tsurenko permettait à l'Ukraine de prendre les devants 1-0 grâce à sa victoire de 4-6, 6-3, 4-0.

L'athlète de 17 ans souhaitait profiter de cette opportunité pour causer la surprise en renversant la 41e raquette mondiale en lever de rideau du duel entre les deux pays.

"Je suis assurément contente d'avoir pu procurer un point à mon équipe, mais en général ce n'est pas plaisant de remporter un match ainsi", a déclaré l'Ukrainienne de 28 ans, visiblement attristée par l'issue de la rencontre.