Le Lightning passe à la prochaine étape des séries

TAMPA BAY - Nikita Kucherov a inscrit le 27e but de sa carrière en matchs éliminatoires, Andrei Vasilevskiy a stoppé 26 rondelles et le Lightning de Tampa Bay a éliminé les Devils du New Jersey grâce à un gain de 3-1 samedi après-midi.

À la suite de ce triomphe en cinq matchs, la troupe de Jon Cooper accède au deuxième tour des séries de l'Association Est où elle affrontera les vainqueurs du duel entre les Bruins de Boston et les Maple Leafs de Toronto.

Les Bruins mènent actuellement la série 3-1 et auront l'occasion d'imiter le Lightning lors du cinquième match samedi soir devant leurs partisans.

À l'âge très précisément de de 19 ans et 300 jours, l'ex-Tricolore Mikhail Sergachev est devenu le plus jeune joueur dans l'histoire du Lightning à marquer un but en matchs éliminatoires.

C'est d'ailleurs son but qui a permis au Lightning de compléter la première période avec une avance de 1-0. Kucherov a doublé cette avance à mi-chemin, tandis que Ryan Callahan a scellé l'issue de la rencontre en logeant la rondelle dans un filet désert avec 1,7 seconde à écouler à la troisième période.

Après une récolte de 100 points en saison régulière, Kucherov s'est éclaté dans cette série contre les Devils avec cinq buts et cinq mentions d'aide. Sa récolte de dix points est la meilleure dans l'histoire du Lightning lors d'une même ronde éliminatoire.

Dans la défaite, le gardien des Devils, Cory Schneider, a stoppé 35 des 37 tirs qu'il a reçus. Il s'est notamment dressé devant Tyler Johnson, qu'il a frustré lors d'une échappée après que Patrick Maroon eut permis aux Devils de réduire l'avance du Lightning à 2-1 avec trois minutes à jouer au temps réglementaire.