Andrei Markov remporte la coupe... dans la KHL

Andrei Markov se targuera certainement de ne pas avoir eu à subir la grande descente aux enfers qu’ont vécus ses anciens coéquipiers des Canadiens cette saison.

Le grand défenseur pourra toutefois se féliciter d’un élément fort important. Avec ses nouveaux coéquipiers du Ak-Bars de Kazan, l'ancien porte-couleurs du Tricolore a soulevé dimanche la coupe Gagarine dans la KHL, la Ligue continentale de hockey.

Markov a cumulé, pendant les séries, une récolte d’un but et deux mentions d'assistance en plus de surpasser les vingt minutes d’utilisation en moyenne par match.

L'Ak-Bars de Kazan a remporté le titre et la coupe en cinq rencontres face au CSKA de Moscou.