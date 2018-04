Résultats des matchs de la MLB: les Jays encaissent un nouveau revers

Plusieurs matchs avaient lieu dimanche dans la Ligue majeure de baseball (MLB). Voici les résultats de tous les matchs disputés.

Blue Jays VS Yankees

Luis Severino a accordé trois coups sûrs en sept manches et les Yankees de New York ont battu les Blue Jays de Toronto 5-1, dimanche.

Didi Gregorius a frappé un circuit, Austin Romine a ajouté un double de deux points et ils ont aidé les Yankees à remporter trois des quatre matchs de leur série face à leurs rivaux de section.

Selon STATS, c'était la première fois depuis le 29 septembre 1989 qu'aucun joueur dans la formation des Yankees n’était âgé de 30 ans ou plus. La moyenne d'âge des 10 joueurs ayant amorcé la rencontre pour les Yankees, incluant Severino, était de 26 ans. Il s'agit du groupe de joueurs le plus jeune des Yankees depuis le 26 septembre 1970.

Red Sox VS Athletics

Khris Davis a brisé l'égalité en cognant un circuit de trois points contre David Price, après deux retraits en huitième manche, et les Athletics d'Oakland ont défait les Red Sox de Boston 4-1.

Une journée après avoir été victimes d'un match sans point ni coup sûr de Sean Manaea, les Red Sox ont perdu deux matchs de suite pour une première fois depuis que le gérant Alex Cora est à la barre de l'équipe.

Marlins VS Brewers

Christian Yelich a cogné un circuit de deux points, Junior Guerra a œuvré pendant cinq manches et les Brewers de Milwaukee ont complété le balayage de leur série de quatre rencontres face aux Marlins de Miami en l'emportant 4-2.

Mariners VS Rangers

Nomar Mazara et Joey Gallo ont frappé des circuits dans la même manche et les Rangers du Texas ont évité le balayage face aux Mariners de Seattle en l'emportant 7-4.

Indians VS Orioles

Jose Ramirez a produit trois points avec deux circuits et les Indians de Cleveland ont défait les Orioles de Baltimore 7-3, dimanche.

Ramirez a nivelé le score avec une claque en solo en quatrième et cinq manches plus tard, sa frappe de deux points a bonifié l'avance des visiteurs à 6-3. Yan Gomes a ajouté un point avec un double, son troisième coup sûr de la journée.

Manny Machado a frappé deux circuits en solo pour les Orioles, battus pour la huitième fois à leurs neuf derniers matches. Ils ont permis au moins sept points dans la moitié de ces revers.

Cardinals VS Red

Les Cardinals de St. Louis ont balayé les Red de Cincinnati pour une deuxième fois cette saison grâce à une victoire de 9-2.

Les Cardinals ont gagné huit de leurs neuf derniers matchs : ils avaient d’ailleurs balayé une série de quatre rencontres à Cincinnati la semaine dernière. Ils ont aussi remporté leurs 11 derniers duels contre les Reds, leur plus longue séquence contre cette équipe depuis 1949.

Les Reds ont le pire dossier des Ligues majeures à 3-18. Ils ont une fiche de 0-3 depuis que Jim Riggleman a remplacé Bryan Price comme gérant à la suite de son congédiement.

Pirates VS Phillies

Aaron Altherr a mis fin au match en cognant un simple d'un point en 11e manche et les Phillies de Philadelphie ont complété un premier balayage de quatre matchs aux dépens des Pirates de Pittsburgh en 24 ans en l'emportant 3-2.

Les Phillies ont gagné 13 de leurs 16 derniers matchs.

Elias Diaz a frappé un circuit de deux points pour les Pirates, qui ont encaissé un quatrième revers consécutif.

Padres VS Diamondbacks

Patrick Corbin a retiré 11 frappeurs sur des prises en six manches et les Diamondbacks de l'Arizona ont vaincu les Padres de San Diego 4-2.

Nick Ahmed a frappé un circuit de deux points pour les Diamondbacks, qui sont devenus la première équipe en 15 ans à remporter les sept premières séries de la saison. Les Giants de San Francisco avaient réussi l'exploit en 2003.

Cubs VS Rockies

Nolan Arenado a été retiré en tentant de venir marquer sur un mauvais lancer et les Cubs de Chicago ont tenu le coup pour vaincre les Rockies du Colorado 9-7.

Alors que les coussins étaient tous occupés en fin de neuvième manche, le releveur des Cubs Brandon Morrow a vu sa balle glissante rebondir hors de la portée du receveur Willson Contreras. Ce dernier a récupéré la balle et il l'a envoyée à Morrow, qui a touché Arenado avec son gant.

Arenado a d'abord été sauf sur la séquence, mais une reprise vidéo est venue infirmer la décision des officiels, mettant ainsi fin à la rencontre.

Royals VS Tigers

Mike Moustakas a brisé l'impasse avec un circuit de trois points en septième et les Royals de Kansas City ont vaincu les Tigers de Detroit, 8-5.

Twins VS Rays

Carlos Gomez a cogné un circuit de deux points en neuvième manche et les Rays de Tampa Bay ont complété le balayage de leur série de trois rencontres face aux Twins du Minnesota en l'emportant 8-6.

Brian Dozier a cogné deux simples pour les Twins, fracassant un record d'équipe en frappant au moins un coup sûr dans un 16e match d'affilée en début de campagne. Kirby Puckett (1994) et Josh Willingham (2012) partageaient l'ancien record de 15 rencontres.

Astros VS White Sox

Jose Altuve a donné les devants aux siens lors d'une septième manche de cinq points et les Astros de Houston ont remporté un sixième match de suite en défaisant les White Sox de Chicago 7-1.

Les White Sox ont perdu leurs sept dernières parties et 12 de leurs 13 dernières.

Giants VS Angels

Brandon Belt a connu une présence au bâton de 21 lancers avant d'être retiré sur une chandelle, mais il a par la suite claqué une longue balle pour aider les Giants de San Francisco à battre les Angels de Los Angeles 4-2.

Belt a effectué 11 fausses balles contre le droitier recru Jaime Barria (1-1), en première manche, dans ce qui était la plus longue présence au marbre de l'histoire des Majeures. La statistique est compilée depuis 1988. Sa présence a duré 12 minutes 45 secondes.

Mets VS Braves

Le match prévu entre les Mets de New York et les Braves d'Atlanta a été remis à cause de la pluie au SunTrust Park.

Les deux équipes vont disputer un programme double le 28 mai, à 13h10 et 19h10.