«Nous devons demeurer loin du banc des pénalités» - Mike Babcock

Deux matchs de séries no 6 sont disputés lundi soir dans la LNH et ils pourraient sonner la fin de la saison pour les Maple Leafs de Toronto et les Blue Jackets de Columbus.

Tirant de l’arrière 3-1 dans la série, les Maple Leafs de Toronto ont réussi à forcer la tenue d’un match no 6 lorsqu’ils ont vaincu les Bruins de Boston, 4-3, sur leur propre patinoire, samedi dernier.

Le match de ce soir sera disputé au Air Canada Centre et il est fort à parier que la foule torontoise sera exubérante et bruyante en faveur de son équipe.

Les Bruins feront confiance au gardien Tuukka Rask tandis que Frederik Andersen sera devant le filet des Leafs.

Le mot d’ordre de l’entraîneur des Leafs, Mike Babcock, à quelques heures de ce sixième duel : «Nous devons demeurer loin du banc des pénalités».

Le duel Bruins-Maple Leafs est prévu pour 19h.

Un duel serré

Dans la série opposant les Capitals de Washington aux Blue Jackets de Columbus, quatre des cinq premiers matchs ont été gagnés en surtemps, sans compter que le match no 3 a été réglé en deuxième période de prolongation.

Après avoir pris une surprenante avance de 2-0 dans la série, les Blue Jackets ont vu les Caps revenir de l’arrière et remporter les trois matchs suivants.

Les Capitals, les grands favoris de cette série, pourraient passer au deuxième tour dès ce soir avec une victoire. Mais à la lumière des matchs serrés disputés jusqu’ici, rien n’est moins sûr!

Les Capitals seront les hôtes des Blue Jackets dès 19h30.