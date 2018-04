Le combat Stevenson-Jack aura finalement lieu à Toronto

Le combat de championnat du monde entre le champion des mi-lourds du World Boxing Council (WBC), Adonis Stevenson, et l'aspirant Badou Jack n'aura pas lieu à Montréal, mais bien à Toronto.

Prévu le 19 mai, Yvon Michel, président de GYM et promoteur du champion, a toujours maintenu que le combat aurait lieu au Centre Bell, et qu'il n'attendait que la signature des contrats afin de mettre en branle la promotion et la vente des billets.

Or, lundi matin, la nouvelle est tombée: c'est plutôt à Toronto que le combat aura lieu. Michel a pour sa part confirmé que le gala aurait lieu «ailleurs au Canada» sur ses réseaux sociaux.