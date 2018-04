L’Impact et la faiblesse du mental

Pour une deuxième semaine consécutive, l’Impact s’est littéralement effondré en deuxième demie, permettant à l’équipe adverse de dénouer un match serré et se sauver avec les trois points.

En laissant la possession à ses adversaires et en multipliant les revirements, l’Impact a eu l’air complètement débordé par les Red Bulls à New York, il y a deux semaines et encore une fois cette semaine, face au LAFC.

Lorsque rencontrés par les médias au Centre Nutrilait lundi matin, le milieu Saphir Taïder et le défenseur Chris Duvall étaient du même avis, l’Impact souffre d’un problème mental.

« Le problème n’est pas physique ni tactique, a expliqué Duvall, c’est mentalement que nous ne sommes pas là. Présentement, je l’avoue, l’atmosphère dans le vestiaire n’est pas bonne. Les joueurs sont frustrés des derniers résultats et c’est normal.»

Trop souvent lorsque mis sous pression, les joueurs de l’Impact redonnent le ballon trop facilement à l’adversaire. Sinon ils s’en débarrassent en le dirigeant chez les spectateurs. Encore une fois cette semaine, les dégagements d’Evan Bush atteignaient rarement ses coéquipiers.

Trop de tirs accordés

Lors des quatre derniers matchs de l’équipe, l’Impact a concédé un alarmant total de 82 tirs à ses adversaires, pendant que Montréal n’en a totalisé que 29. C’est presque du trois pour un.

«C’est vrai, le problème est au niveau de notre mental, a réitéré Taïder. Il faut être plus calme et surtout, mieux se parler sur le terrain. C’est vrai qu’à 10 c’est plus difficile, mais ça n’explique pas que l’on donne quatre buts.»

D’ailleurs, l’indiscipline a coûté cher à l’Impact cette saison, eux qui ont écopé de deux cartons rouges et cinq tirs de pénalité.

Fanni, une absence qui fait mal

Le défenseur Rod Fanni demeure un cas incertain pour le match de samedi à Atlanta. Il s’entraînait encore en solitaire, lundi matin, au Centre Nutrilait.

Mais sans lui dans la formation, la défensive de Rémi Garde ne comporte aucun joueur de plus de 6 pi sur le terrain. Par ailleurs, s’il y a un joueur qui a su injecter du calme sur le terrain, c’est bien lui.

Lors des deux victoires du club cette saison, Fanni a joué avec une tranquillité qu’aucun autre joueur chez l’Impact ne semble posséder. Son calme a été contagieux et a permis à l’Impact de fermer la porte à deux occasions sur des courtes avances de 1-0.

Si jamais Fanni devait manquer encore une fois à l’appel, Garde devra faire preuve de créativité, lui qui n’aurait plus qu’un seul véritable défenseur central à sa disposition, Rudy Camacho.

Il ne serait donc pas impossible de voir un schéma à quatre défenseurs à Atlanta, avec un Jukka Raitala aux côtés de Camacho.

Rappelons que Victor Cabrera manquera à l’appel, lui qui est suspendu à la suite d’un carton rouge, la semaine dernière.

Le match de l’Impact à Atlanta le samedi 28 avril sera radiodiffusé au 98,5 FM dès midi avec l’émission d’avant-match.