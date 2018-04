LNH: bien qu'éliminée, l'Avalanche entrevoit l'avenir avec optimisme

DENVER — Un mélange de vitesse, de jeunesse et de talent a fait progresser l'Avalanche des bas-fonds jusqu'aux séries, avec Nathan MacKinnon comme figure de proue.

«Nous aimons notre style de jeu, a confié lundi le d.g. Joe Sakic, au lendemain de l'élimination aux griffes des Predators, en six matches. Rapide, divertissant, excitant.»

Peu s'attendaient à 95 points du Colorado, qui en a récolté seulement 48 en 2016-17. L'Avalanche s'est glissée en séries grâce à un gain contre St. Louis, lors du dernier jour de la saison régulière.

L'avenir est prometteur, une fois que sera passée la déception d'être éliminés au premier tour.

«Nous allons garder le cap et permettre à l'équipe de grandir. Les gars le méritent, a dit Sakic, dont la brigade affichait un âge moyen de 25,8 ans. Nous pourrions même essayer de nous rajeunir encore plus, d'aller chercher encore un peu plus de vitesse.»

L'Avalanche a par ailleurs prolongé d'une saison le contrat de l'entraîneur-chef Jared Bednar, lundi.

«Ça sonne bien d'être passés du dernier rang aux séries, mais notre but est de remporter la coupe Stanley», dit MacKinnon, auteur de 39 buts et 97 points, cette saison.

«Nous avons été très combatifs. Espérons que ça va se transférer à la prochaine saison», a poursuivi MacKinnon, qui a eu 22 ans en septembre dernier.

L'Avalanche a eu beaucoup de succès au Pepsi Center, y montrant une fiche de 28-11-2, en saison régulière.

«Ç'a été fabuleux de voir l'enthousiasme des gens à Denver et dans tout le Colorado», a dit Erik Johnson, un défenseur.

Neuf joueurs ont pris part aux séries pour la première fois de leurs carrières. «Ç'a été bénéfique qu'ils goûtent à du hockey des séries, a dit Sakic. Vous ne pouvez pas prendre pour acquis à quel point ça devient plus intense.»

Le Colorado a gagné 10 matches de suite, de la fin décembre à la fin janvier.

«Nous avons eu une belle saison, a dit Bednar. J'ai eu du plaisir à diriger ces gars-là. C'était d'autant plus agréable en sachant comment ç'a été pénible pendant la saison précédente.»

L'Avalanche a été éprouvée par les blessures avant les séries, perdant les services de Johnson et du gardien partant, Semyon Varlamov. Jonathan Bernier est aussi tombé au combat, et c'est Andrew Hammond qui a dû défendre le filet lors des sept dernières périodes.

«Je sais que nous allons revenir plus forts, a dit l'ailier Gabriel Landeskog. Je suis fier de notre équipe.»