Un troisième gain de suite pour les Indians

BALTIMORE — Yonder Alonso a frappé un circuit de deux points en deuxième et les Indians de Cleveland ont battu les Orioles de Baltimore 2-1, lundi.

Le cinquième circuit de la saison d'Alonso est survenu après un simple d'Edwin Encarnacion, le premier frappeur de la manche.

Chance Cisco a cogné un simple d'un point en fin de deuxième, mais les Indians ont gardé le cap pour signer un troisième gain d'affilée.

Cleveland n'a obtenu que quatre coups sûrs, trois de moins que Baltimore.

Carlos Carrasco (4-0) a retiré sept frappeurs au bâton en sept manches et un tiers, donnant un point et six coups sûrs. Sa moyenne est 2,31.

Andrew Miller a terminé la huitième, puis Cody Allen a récolté un quatrième sauvetage.

Les Indians entameront mardi un séjour de 11 matches à la maison.

Kevin Gausman (1-2) a quitté après huit manches, ayant permis deux points et quatre coups sûrs. Il a disposé de sept frappeurs sur des prises.