Granderson met un terme au débat en 10e manche

TORONTO - Curtis Granderson a frappé un long circuit en 10e manche et les Blue Jays de Toronto ont vaincu les Red Sox de Boston 4-3, mardi.

Granderson a cogné sa troisième longue balle de la saison après un retrait, aux dépens de Craig Kimbrel (0-1). Il a aussi obtenu un simple à l'avant-champ qui a rapporté deux points, en deuxième reprise.

L'autre point des Blue Jays est venu de l'optionnel de Kevin Pillar, un peu plus tôt en deuxième. Granderson est passé à un triple du carrousel pour les Blue Jays, qui avaient perdu leurs deux derniers matches.

J.A. Happ a retiré 10 frappeurs au bâton en sept manches, n'accordant qu'un point et quatre coups sûrs. Il lançait pendant au moins six manches lors d'une troisième sortie de suite. Ryan Tepera, Roberto Osuna et Tyler Clippard (3-0) ont défilé au monticule pour les vainqueurs.

Hanley Ramirez et Brock Holt ont frappé trois coups sûrs chacun pour les Red Sox, qui ont échappé leurs trois derniers matches. Les points des Red Sox sont venus de simples de Ramirez, de Holt et d'Eduardo Nunez - les deux derniers en neuvième manche, contre Osuna.

Rick Porcello a donné trois points, trois coups sûrs et trois buts sur balles en sept manches. Il a retiré neuf frappeurs sur des prises.

Les lanceurs partants mercredi sont Aaron Sanchez (1-2) et Eduardo Rodriguez (2-0).