Meagan Duhamel et Eric Radford annoncent leur retraite

Meagan Duhamel et Eric Radford, qui ont remporté deux titres mondiaux et trois médailles olympiques en couple, ont officiellement annoncé qu'ils mettaient un terme à leur carrière compétitive en patinage artistique.

Duhamel, de Lively, en Ontario, et Radford, de Balmertown, en Ontario, ont fait cette annonce dans un communiqué de Patinage Canada mercredi. Ils avaient déjà indiqué qu'ils accrocheraient leurs patins après les Jeux olympiques de Pyeongchang en février.

«Je suis extrêmement reconnaissante pour le voyage incroyable que m'a offert le patinage artistique, a déclaré Duhamel dans le communiqué. Je suis reconnaissante envers ma famille, qui fut la première à m'appuyer, car elle m'a encouragée à rêver grand et qu'elle m'a inculqué une éthique de travail qui est à l'origine de mes succès.»

Le duo a notamment offert une médaille d'argent au pays aux Jeux de Sotchi en 2014, au moment où l'épreuve en couple a été ajoutée au programme olympique. Quatre ans plus tard, les patineurs ont permis au Canada de décrocher l'or dans l'épreuve par équipes et le bronze chez les couples aux Jeux de Pyeongchang, en Corée du Sud.

Duhamel et Radford ont gagné quatre médailles aux Championnats du monde, dont deux d'or en 2015 et 2016. Ils ont aussi établi une nouvelle marque nationale en s'adjugeant sept titres canadiens en couple entre 2012 et 2018.

«Je n'aurais jamais pu imaginer que ma carrière de patineur serait remplie d'autant de moments incroyables et inoubliables, a mentionné Radford. Beaucoup de personnes ont eu une foi inébranlable en moi, de la patinoire extérieure de Balmertown jusqu'au podium olympique, rendant tout cela possible.»

Ils vivent présentement à Montréal, et prévoient demeurer impliqués dans l'univers du patinage artistique notamment par l'entremise de spectacles sur glace et séances de tutorat.