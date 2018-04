11 retraits au bâton pour Jon Gray

DENVER - Jon Gray a retiré 11 frappeurs sur des prises en six manches et David Dahl a frappé un triple de deux points, mercredi, permettant aux Rockies du Colorado de défaire les Padres de San Diego 5-2.

Gray (2-4) est demeuré en contrôle et il a alloué trois coups sûrs et un but sur balles pour stopper à trois sa mauvaise séquence de défaites. Le droitier a retiré au moins un adversaire grâce à des prises à toutes les manches avant d'être remplacé.

Le releveur Bryan Shaw a accordé un point en septième et Wade Davis en a concédé un autre en neuvième, ne récoltant pas le sauvetage. Davis a cependant retiré Manuel Margot pour mettre un terme au match et pour aider les Rockies à signer une deuxième victoire face à la formation de San Diego. Il s'agissait de la première série remportée à domicile par les Rockies cette saison.

Tyson Ross (2-2) a alloué quatre points en autant de manches et a effectué sept retraits grâce à des prises, pour encaisser son sixième revers au Coors Field. Dahl a joué les héros en offensive et a cogné un triple en troisième manche pour donner une avance de 4-0 aux Rockies.

Nationals 15 Giants 2

Matt Adams a produit six points et les Nationals de Washington ont stoppé une série de quatre revers, écrasant les Giants de San Francisco 15-2.

Adams est passé à un triple du carrousel. Il a cogné un circuit de trois points, un double de deux points et un simple opportun. Andrew Stevenson a produit deux points avec un double, un avec un simple et un autre en soutirant un but sur balles avec les buts remplis. Le premier frappeur Trea Turner a obtenu cinq coups sûrs, avec deux points produits et autant de points marqués.

Max Scherzer (5-1) a retiré 10 frappeurs au bâton en six manches, espaçant deux points, deux buts sur balles et cinq coups sûrs. Il domine les majeures pour les victoires.

Jeff Samardzija (1-1) a donné six points, huit coups sûrs et trois buts sur balles en trois manches et deux tiers. Le premier frappeur Gregor Blanco a été 0 en 5 pour les Giants, qui avaient gagné trois matches d'affilée.

Tigers 13 Pirates 10

Nick Castellanos a produit quatre points, notamment un circuit de deux points, aidant les Tigers de Detroit à amorcer un programme double avec un gain de 13-10 face aux Pirates de Pittsburgh.

Jeimer Candelario, James McCann et Leonys Martin ont aussi cogné des circuits pour les Tigers, qui avaient perdu leurs quatre derniers matches à l'étranger. Candelario a croisé le marbre quatre fois. En plus de son circuit, il a fourni un double et un simple, en plus d'accéder aux sentiers en vertu d'une erreur.

Le gain est allé au releveur Daniel Stumpf (1-0), tandis que Shane Greene a obtenu un quatrième sauvetage.

Colin Moran et Francisco Cervelli ont frappé des circuits pour les Pirates, qui subissaient un cinquième revers de suite. Cervelli a produit six points, passant à un triple du carrousel. Jameson Taillon (2-2) a été victime de sept points et 10 coups sûrs en trois manches et deux tiers.