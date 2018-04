Les Raptors en avant 3-2 contre les Wizards

TORONTO - Les Raptors de Toronto ont été peu convaincants pendant plus de 40 minutes, mais un réveil tardif les a menés à un gain de 108-98 face aux Wizards de Washington qui leur permet de prendre les devants 3-2 dans cette série.

DeMar DeRozan a inscrit 32 points, incluant un dunk qui couronnait une poussée de 8-0, avec 6:48 au cadran au dernier quart. Jonas Valanciunas a rendu le jeu possible avec un vol.

Toronto a gardé l'avance et l'a bonifiée à huit points après des tirs francs de Delon Wright, avec deux minutes à jouer. Un panier de Valanciunas et un tir de trois points de C.J. Miles ont scellé le résultat.

Wright a obtenu 18 points pour les Raptors, invaincus à leurs sept derniers matches à la maison. Il a aussi récolté cinq rebonds, deux vols et un bloc. Kyle Lowry a fourni 17 points, 10 passes et trois vols. Valanciunas a cumulé 14 points et 13 rebonds.

Le sixième match aura lieu vendredi soir, au Capital One Area. Les Raptors ont fait la loi au Centre Air Canada lors des deux premiers matchs, puis les Wizards les ont mystifiés deux fois de suite à Washington.

John Wall a mené les visiteurs avec 26 points, six de plus que Bradley Beal. Les Wizards dominaient 50-35 pour les rebonds après trois quarts, après lesquels les Raptors avaient une mince avance d'un point. Les Wizards ont souvent eu la chance de distancer leurs rivaux, manquant toutefois d'opportunisme.

Le troisième quart a été à l'image d'une bonne partie de la rencontre, chaque club y ajoutant 31 points. Vendredi, les Raptors tenteront de mériter la chance d'affronter les Cavaliers de Cleveland ou les Pacers de l'Indiana au deuxième tour.