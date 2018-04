L'avalanche de buts se poursuivra-t-elle en deuxième ronde des séries? 

Alors que l'intensité devrait monter encore d'un cran avec le lancement de la deuxième ronde ce soir avec des matchs à Washington et Las Vegas, on verra si le nombre de buts sera aussi impressionnant que lors du premier tour.

On a assisté en saison régulière au plus grand total de buts en onze saisons et la tendance s'est poursuivie en séries avec presque six buts par rencontre en moyenne au premier tour (255 buts en 43 matchs).

Les Penguins et les Bruins en ont marqué 28 chacun; les Capitals avec 24 et les Predators avec 22 suivent dans l'ordre. À noter que les Jets ont inscrit 16 buts en seulement quatre matchs.

Sept des huit formations toujours en lice dans les séries 2018 ont figuré parmi les clubs les plus offensifs du circuit Bettman en saison régulière.

Ce soir, 19h : Match no 1 - Penguins de Pittsburgh vs Capitals de Washington

22h : Match no 1 - Sharks de San Jose vs Golden Knights de Las Vegas