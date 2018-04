L’Impact s’en va-t-il à l’abattoir à Atlanta?

L’Impact de Montréal aurait sans doute préféré, en ces temps difficiles, affronter un adversaire plus à sa portée, ce samedi. Malheureusement, ce ne sera pas le cas puisque c’est contre le rouleau compresseur du United que se poursuivra la saison de l’Impact.

Atlanta n’a perdu qu’une seule fois cette saison. Le club a déjà marqué 17 buts. Il est classé au deuxième rang dans la MLS. Avec le meilleur marqueur de la ligue dans leur formation en Josef Martinez (6 buts) en plus de Miguel Almiron (4), le United adore se porter en attaque et appliquer de la pression sur la défensive adverse.

Or l’Impact ne performe pas bien sous pression. Les matchs livrés au cours des dernières semaines ont démontré que lorsque la défensive de l’Impact est sous tension, elle craque.

Lors de ses quatre derniers duels, l’Impact a concédé 82 tirs, n’en obtenant que 29. C’est presque du trois pour un.

Pour ajouter au casse-tête, l’Impact sera privé de Victor Cabrera, qui est suspendu. Quant à Rod Fanni, qui a souffert récemment d’une douleur musculaire, on ne sait pas s’il sera en mesure de revenir au jeu ce weekend. Par ailleurs, Jukka Raitala n’était pas à l’entrainement, mercredi, tout comme Rudy Camacho.

Rémi Garde n’a pas pu rassurer les journalistes jeudi matin lorsque plus de détails ont été demandés.

« Pour certains c’est préventif, pour d’autres il y a un peu plus d’inquiétude. De toute façon nous sommes habitués; nous n’avons pas été épargnés depuis le début de la saison. Je devrai attendre à la toute dernière minute pour voir qui sera disponible.»

Le milieu de terrain Samuel Piette se demande d’ailleurs si le système 5-3-2 sera abandonné par l’entraîneur.

« Je pense que ce serait difficile de jouer à cinq défenseurs avec toutes ces absences. Je ne me sentirais pas très à l’aise de reculer et jouer en défensive centrale. De toute façon, ça fait trois défaites de suite dans ce schéma. Ce n’est pas seulement à cause du système, mais peut-être qu’un changement s’impose…»

Evan Bush qui a été bombardé de tirs depuis quelques matchs espère de son côté une meilleure performance de ses coéquipiers, samedi, même si la tâche s’annonce très difficile.

« Si on pouvait au moins rester à 11 sur le terrain, a-t-il lancé à trois reprises. C’est tellement plus difficile avec un homme en moins. Je crois que huit des 12 buts donnés à l’adversaire en trois matchs, ont été accordés huit d’entre eux sont venus alors que nous étions 10 sur le terrain. Ça démontre quand même quelque chose…»

D’autres acquisitions bientôt?

Garde a assuré que l’impact est très actif sur le marché des transferts et des transactions. La direction espère quelques débouchés avant la date limite des transferts le 1er mai.

« Oui nous travaillons fort, sur deux dossiers en particulier. Ce n’est pas évident avec l’Europe car certains clubs sont toujours en action. Pour ce qui est des transactions intra-mls, Adam Braz est très actif, mais encore là, on voit des équipes qui veulent s’améliorer, mais qui ont peur d’aider, au passage, une équipe adverse. »

On peut penser au dossier de Lee Nguyen avec le Revolution. Voilà un joueur de haut profil d’une équipe directement en compétition avec l’Impact. Le milieu de terrain est en conflit avec son équipe et les deux clans se sont entendus qu’il valait mieux se séparer. Pour l’instant, le joueur attend toujours.

Les dernières rumeurs nous indiquaient que l’Impact était maintenant la seule équipe de la MLS qui discutait sérieusement de la possibilité de faire son acquisition. Mais cela date d’il y a plusieurs semaines déjà.

Dossier à suivre...

Le match de samedi à Atlanta sera radiodiffusé au 98,5 Sports dès midi, incluant l’émission d’avant-match.