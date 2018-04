Despatie, Keon et Allen parmi les nouveaux membres du Panthéon canadien

TORONTO - Alexandre Despatie avait 5 ans quand il a commencé à plonger dans la piscine familiale. Il a immédiatement aimé cela, en plus d'avoir de grands rêves.

S'améliorant à une vitesse fulgurante, il n'a pas mis de temps à marquer son sport. En 1998, alors qu'il n'était âgé que de 13 ans, il remporte une médaille d'or aux Jeux du Commonwealth. Deux ans plus tard, il prend part à ses premiers Jeux olympiques, à Sydney. Son premier titre mondial a suivi trois ans plus tard, à Barcelone.

Le double médaillé d'argent olympique, sélectionné pour faire son entrée au Panth.on des sports canadiens, jeudi, a atteint le sommet de sa carrière chez lui, à Montréal, en 2005, quand il a remporté deux titres mondiaux.

«Il ne s'agissait pas que des médailles, mais bien de savoir que ce jour-là, j'ai été le meilleur plongeur au monde, a-t-il dit. C'est incroyable que j'aie pu accomplir cela. Il y a beaucoup de plongeurs sur la planète.»

Bien accompagné

Despatie fera son entrée lors de la cérémonie du 18 octobre prochain, à Toronto. Il sera accompagné du quadruple champion de la coupe Grey Damon Allen, du quadruple vainqueur de la coupe Stanley Dave Keon, du détenteur de six titres mondiaux en courses en fauteuil roulant Jeff Adams, de la championne olympique de ski de fond Chandra Crawford ainsi que de la regrettée Mary «Bonnie» Baker, première Canadienne à signer un contrat avec la All-American Girls Professional Baseball League.

La Dre Sandra Kirby, administratrice, activiste et entraîneuse, sera admise dans la catégorie des Bâtisseurs, en compagnie du leader autochtone Wilton Littlechild.

Despatie est devenu le premier plongeur à être couronné champion mondial dans les trois disciplines individuelles. Il a enlevé le titre à la tour en 2003, en plus de gagner l'or aux plongeons de 1 m et 3 m en 2005.

Trois coupes Stanley d'affilée

«Quand j'étais petit, je n'avais qu'un rêve: d'être le meilleur au monde. J'ai réussi. D'être admis au Panthéon des sports canadiens est plus que je n'aurais pu espérer.»

Keon, de Rouyn-Noranda, a mené les Maple Leafs de Toronto à trois conquêtes consécutives de la coupe Stanley, de 1962 à 1964, avant d'en gagner une autre en 1967. Il vient au troisième rang de tous les temps de l'équipe avec 858 points.

«J'essayais toujours de jouer au plus haut niveau, a-t-il raconté. Parfois, ça ne fonctionnait pas, mais ce n'était pas parce que je n'avais pas essayé.»

Allen, un résident de Mississauga, en Ontario, a joué pour six équipes différentes dans la LCF. Il a gagné le titre de joueur par excellence en 2005, avec les Argonauts de Toronto. Il a remporté la coupe Grey en 1987, 1993, 2000 et 2004. Quand il s'est retiré, en 2008, il était le plus prolifique passeur du football professionnel avec 72 381 verges.

«J'ai eu de grands entraîneurs et j'ai souvent été entouré de grands joueurs, en plus d'avoir l'appui de tout un pays, a-t-il indiqué. C'est ce qui rend cet honneur si spécial.»

13 médailles paralympiques

Adams, de Brampton, en Ontario, a remporté 13 médailles paralympiques au cours de sa carrière, dont cinq aux Jeux de Sydney. Il avait alors remporté l'or aux 1500 et 800 m, en plus de deux médailles de bronze et une d'argent.

Baker, originaire de Regina, a fait ses débuts dans l'AAGPBL en 1943, avec les Blue Sox de South Bend. Deux fois invitée au match des étoiles, elle a pris part à 930 matchs. Elle a également aidé le Legion Club de Regina à se qualifier pour le Championnat mondial de softball de Toronto, en 1953. Elle a plus tard travaillé sur les ondes de CKRM, en 1964 et 65. Elle est décédée en 2003.

Crawford, de Canmore, en Alberta, a mis la main sur la médaille d'or du sprint 1,1 km aux JO de Turin, en 2006.

Kirby, qui a pris part aux JO 1976 de Montréal, en aviron, est l'une des membres fondatrices de Safe Sport International.

Finalement, Littlechild, de la réserve crie Ermineskin, en Alberta, a fondé et dirigé la toute première équipe de hockey junior autochtone de la province. Grand défenseur des sports autochtone, il a aidé à mettre sur pied les Jeux autochtones nord-américains, en 1990, ainsi que les Jeux mondiaux autochtones, en 2015.