Patrick Roy n'a jamais été contacté par le Canadien

Si plusieurs amateurs du Canadien de Montréal rêvaient de revoir Patrick Roy au sein de l’organisation montréalaise, force est d’admettre que l’ancien gardien vedette du CH n’a jamais fait partie des plans actuels du Tricolore.

En entrevue avec Paul Houde, jeudi après-midi, Patrick Roy a d’abord parlé de ce qui l’avait motivé à revenir derrière le banc des Remparts de Québec, dans la LHJMQ.

Puis, l’ancien gardien étoile du Canadien de Montréal et de l’Avalanche du Colorado a confié qu’il n’avait pas été approché par la direction du Tricolore ou une autre formation de la LNH après avoir quitté son poste à Denver.

«Je n’ai eu aucun appel (du CH) ou d’aucune autre organisation (de la LNH). Mais les gens connaissent mon profond attachement envers l’organisation du Canadien pour avoir passé 10 saisons avec l’équipe. Il y a une équipe qui est déjà en place et l’organisation a confiance en elle. En ce qui me concerne, le dossier est clos.

Pour mieux revenir dans la LNH?

À savoir s’il effectuait un retour dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec afin de pouvoir revenir dans la LNH, Roy n’a pas fermé la porte.

«Je suis confortable avec mon choix, personne ne m’a tordu le bras pour vivre cette expérience. Quand tu passes deux hivers à jouer au golf, on réalise qu’on a des passions. Un tremplin pour l’avenir? Personne ne peut le prédire. Mais mon but premier est de vivre une belle expérience avec les joueurs et les gens de l’organisation.»