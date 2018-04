Patrick Roy: questions et réponses

Quelques heures après avoir confirmé son retour à la barre des Remparts de Québec, Patrick Roy a conversé longuement avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports. Fort de son recul du hockey depuis quelques années, l’ancien grand gardien a survolé maints sujets.

Le retour

« Je ne voulais pas prendre une décision sur le coup de l’émotion. Je voulais prendre mon temps. Je suis allé voir des matchs, à Drummondville, à Boisbriand, à Victoriaville. C’était les séries. Les gens étaient fiers de leurs équipes. Tu vois que c’est une belle ligue et que c’est une passion. Ça a été un son de cloche pour moi. Je me fais un cadeau. À l’âge que je suis rendu, je peux me le permettre. Le hockey n’a jamais été une question de rémunération pour moi. Ça a toujours été une question de passion. J’écoute mon cœur. Point à la ligne. »

Le plan humain

« J’ai aussi songé au rôle que je peux jouer avec les jeunes. C’est très valorisant de venir à l’aréna et d’aider les jeunes à devenir de bons joueurs de hockey, mais aussi de bons citoyens. Je regardais dernièrement… Il y en a qui sont avocats, médecins… Tu peux jouer un rôle autant sur le plan hockey que sur le plan humain. Je trouve ça extraordinaire et je trouve ça le fun de vivre ça. »

La fin abrupte au Colorado

« Quand j’ai quitté l’Avalanche, je l’ai mentionné que je n’aurais peut-être jamais une chance de coacher nulle part ailleurs. Ça faisait partie du processus. Mais il faut reconnaître une chose : il y a de très bons gars de hockey dans le monde… Et quant à l’Avalanche, je suis extrêmement fier du travail que j’ai accompli. Mon plus gros coup, c’est Nathan McKinnon.

« Je me suis tenu debout et je l’ai repêché en premier. Quand je regarde la saison qu’il a, je peux te dire que je vais être fier de mon coup pour un criss de bon bout de temps… Il va probablement gagner le (trophée) Hart. Quand je vois le succès de l’Avalanche, je ne peux pas faire autrement que me réjouir de ça. Et il y a une affaire que tout le monde sait. Peu importe le gars qui va coacher dans la LNH, on sait tous qu’un jour il va se faire mettre dehors. C’est ça la réalité du sport. »

La dernière coupe du Canadien

« On avait un groupe tellement solide en 1993. Carbo était le capitaine et il avait toujours un bon message dans le vestiaire. Damphousse jouait du bon hockey avec Lebeau. Derrière, tu avais Daigneault, Schneider, Odelin. Honnêtement, on avait beaucoup de caractère et de leadership. Une équipe un peu sous le radar, mais… Le rapprochement que j’ai le goût de te faire, c’est le club de Las Vegas. Il n’y a pas de superstar en avant et en arrière, mais il y a de très bons joueurs et il y a une profondeur incroyable. Et évidemment, le gardien de but a fait le travail. »

La coupe de retour au Canada

« Je regarde Winnipeg et je ne serais pas surpris que les Jets puissent remporter le coupe Stanley. Ils ont un gros gardien de but. Ils ont une belle défensive, ils ont une belle profondeur. Je pense que l'on peut voir une équipe canadienne gagner la coupe Stanley. Parce que le Canadien a déjà gagné avec un gardien recrue, tu te rapelles? »

De retour un jour dans la LNH?

« C'est vraiment de la spéculation. Spéculer sur le futur, toi et moi, on ne peut pas le faire. »

Le marché de Montréal

« Montréal est un marché exigeant, mais en même temps, c'est la plus belle ville pour jouer au hockey. Les gens transpirent le hockey. L'aréna est plein. On parle de notre club. C'est un marché extraordinaire. »

Carey Price

« Je pense que Carey Price a encore du bon hockey en lui. Il a peut-être quelques petits ajustements à apporter, comme j'ai dû le faire quand je suis arrivé dans la trentaine. Au début, je me fiais beaucoup sur mes réflexes et quand je suis arrivé dans la trentaine, mes réflexes ne me permettaient plus de garder les buts de cette façon-là. Être moins «hot-dog», jouer plus le pourcentage. Et tout ça, ça m'a très bien servi. Je pense que je suis devenu un meilleur gardien à ce moment. C'est une transition qu'il doit faire et je pense qu'il va la faire. »