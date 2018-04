Martinez cogne un circuit de trois points et les Red Sox battent les Jays 5-4

TORONTO - Pour une rare fois, les bâtons des joueurs des Blue Jays de Toronto ont résonné contre l'as des Red Sox de Boston Chris Sale.

Malheureusement pour les Blue Jays, l'attaque des Red Sox en a fait juste assez pour aider sa troupe à signer une victoire de 5-4, jeudi soir, au Rogers Centre.

Sale (2-1), qui s'était présenté sur la butte en n'ayant pas accordé de point à ses 23 dernières manches de travail au Rogers Centre, a finalement été débité de trois points sur quatre coups sûrs et deux buts sur balles.

«C'était assurément une bataille dès le début de la rencontre, a indiqué Sale, qui a porté à 5-1 sa fiche au Rogers Centre en sept départs. C'est difficile d'accorder un point dans chacune des trois premières manches.»

J.D. Martinez a cogné un circuit de trois points en cinquième manche et Andrew Benintendi a ajouté un double d'un point. Rafael Devers a frappé un ballon-sacrifice pour les Red Sox, qui ont gagné un deuxième match de suite.

«Il est difficile à battre. C'est un des meilleurs lanceurs des Majeures et nous avons inscrit quelques points, a mentionné le partant des Blue Jays, Marco Estrada. Les frappeurs ont fait leur travail, mais j'ai laissé tomber l'équipe en cinquième manche. C'est malheureux. Nous aurions dû gagner aujourd'hui.»

Estrada (2-2) a oeuvré pendant cinq manches et a accordé cinq points sur huit coups sûrs et un but sur balles. Il a atteint le plateau des 1000 retraits sur des prises en passant un sapin à Mitch Moreland en deuxième manche.

«Je trouvais qu'il avait de l'étoffe, a dit le gérant des Blue Jays, John Gibbons. Il a bien lancé contre des frappeurs difficiles, mais par la suite, une de leurs vedettes nous a fait mal. C'est un de leurs forces.»

Justin Smoak et Devon Travis ont claqué des longues balles pour les Blue Jays, tandis que Kevin Pillar a frappé un ballon-sacrifice. Les Blue Jays ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs.

Travis a frappé un triple et a croisé le marbre un peu plus tard sur un roulant de Kendrys Morales en huitième manche. La remontée des Blue Jays a toutefois pris fin à court de son objectif.

Aaron Loup, Seunghwan Oh et Danny Barnes ont blanchi les Red Sox pendant les quatre dernières manches.

Pillar a ouvert la marque en première manche en permettant à Teoscar Hernandez de croiser le marbre sur un ballon-sacrifice contre Chris Sale. Travis a ensuite cogné son premier circuit de la saison en deuxième manche.

Après que Benintendi eut mis fin à une disette de 0-en-16 avec un double d'un point qui inscrivait les Red Sox au pointage en troisième manche, Smoak a répliqué avec son troisième circuit de la saison.

Craig Kimbrel a blanchi les Jays en neuvième et a ajouté un septième sauvetage à sa récolte.

L'arrêt-court des Red Sox Brock Holt a quitté le match en troisième manche en raison d'une blessure à la cuisse gauche. Il a été remplacé par Tzu-Wei Lin.