Golden Knights 7 Sharks 0 ! (vidéo)

Jonathan Marchessault a amassé un but et deux aides, Erik Haula, James Neal et Alex Tuch ont tous les trois récolté un but et une assistance tandis que Cody Eakin, Shea Theodore et Colin Miller ont aussi enfilé l'aiguille pour les Golden Knights. Reilly Smith et William Karlsson ont tous deux préparé trois réussites des leurs alors que David Perron s'est fait complice de deux buts.

Marc-André Fleury a été parfait devant 33 tirs et il a enregistré un troisième jeu blanc en cinq départs depuis le début des séries. Le gardien des Golden Knights n'a alloué que trois buts lors du présent tournoi printanier.