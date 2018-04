L'Impact peut-il freiner sa chute à Atlanta?

L'Impact de Montréal vient d'encaisser trois revers consécutifs. La formation Atlanta United est invaincue à ses six derniers matchs. Sur papier, le duel semble inégal.

« On a besoin de bien défendre contre tous les adversaires et contre toutes les spécificités que les uns et les autres peuvent présenter, a dit l'entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde. On va faire face à une équipe qui a un potentiel offensif important, avec des joueurs rapides qui prennent beaucoup la profondeur, qui sont capables d'avoir une transition offensive très rapide. Ce sont des situations tactiques qu'on a déjà connues ces dernières semaines qu'on a parfois bien gérées et parfois mal gérées. »

Une équipe déterminée

Les joueurs montréalais rageaient après la défaite de samedi dernier au Stade Saputo aux mains du Los Angeles Football Club. En avance 3-1 à la demie, les visiteurs sont revenus pour l'emporter 5-3. L'Impact doit prouver que ce n'est qu'une erreur de parcours.

Les amateurs d'Atlanta United sont bruyants. Les joueurs de l'Impact devront faire fi de l'ambiance.

« J'ai toujours apprécié ce genre de défi et aimé jouer de tels matchs, a dit le gardien Evan Bush. C'est excitant de jouer à un endroit comme Atlanta. C'est une bonne équipe et leurs supporters sont excellents. D'un point de vue individuel, j'ai hâte à ce défi. J'essaie d'amener avec moi plusieurs nouveaux joueurs pour qu'on commence le match sans crainte, tant de l'adversaire que des conditions. »

Ignacio Piatti est devenu le 61e joueur en MLS à atteindre le plateau des 50 buts en carrière. Il est maintenant au deuxième rang des buteurs de l'histoire de l'Impact, à égalité avec Eduardo Sebrango.

En raison de son carton rouge reçu la semaine dernière, Víctor Cabrera sera suspendu pour cette rencontre.

Atlanta United invaincu en six matchs

Présentement en deuxième position de l'Association Est, l'équipe de Tata Martino a marqué 17 buts en sept rencontres. L'attaquant Josef Martínez est le meilleur marqueur des Five Stripes, avec six buts en sept matchs.

« On sait que ça va être un match difficile, a dit le milieu de terrain Samuel Piette. Atlanta a une très bonne équipe. Je regardais leur alignement au cours des derniers matchs et à chaque fois, ils ont aligné une équipe très compétitive. C'est un environnement difficile, parce que le stade est toujours plein. On en a parlé entre nous et on s'est dit que ça sera le moment parfait pour rebondir. Aller chercher un point ou une victoire, ce serait gros. »

(D'après communiqué Impact)