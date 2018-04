Les Raptors éliminent les Wizards

WASHINGTON - Les Raptors de Toronto ont accédé aux demi-finales de l'Association Est pour une troisième saison consécutive.

Kyle Lowry a récolté 24 points et les Raptors ont battu les Wizards de Washington 102-92, vendredi, remportant leur duel de première ronde en six matchs. DeMar DeRozan a obtenu 16 points pour les Raptors tandis que Jonas Valanciunas a conclu la rencontre avec 14 points et 12 rebonds. Pascal Siakam a ajouté 11 points.

Bradley Beal a amassé 32 points pour les Wizards alors que John Wall en a inscrit 23.

L'équipe locale avait gagné chacun des cinq premiers affrontements de la série et les Raptors avaient pris les devants 3-2 grâce à un gain de 108-98, mercredi, au Centre Air Canada.

Les Raptors tiraient de l'arrière par 12 points en début de match, mais ils ont gardé leur calme avant de prendre les devants pour la première fois à mi-chemin au troisième quart. En retard 78-73 avec un quart à écouler, les joueurs remplaçants des Raptors ont amorcé une séquence de 15 points contre cinq qui a été couronnée par un dunk de Siakam.

À son retour au jeu, Fred VanVleet a amassé cinq points, quatre rebonds et quatre assistances pour les Raptors. Il n'avait disputé que trois minutes dans la série, lors du deuxième match.

Les Wizards devaient quant à eux se passer des services d'Otto Porter fils.