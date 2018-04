Vettel partira en tête au GP d'Azerbaïdjan, Stroll en 10e position

BAKOU, Azerbaïdjan — Sebastian Vettel a remporté la position de tête pour une troisième fois d'affilée cette saison, cette fois en prévision du Grand Prix d'Azerbaïdjan.

Le pilote Ferrari, qui domine le championnat des pilotes, a devancé Lewis Hamilton par 0,179 seconde et partira en tête lors de la course de Formule 1 présentée dimanche, à Bakou.

Pour sa part, le Québécois Lance Stroll s'élancera à bord de sa Williams en 11e position. Stroll était monté sur le podium pour la première fois de sa carrière en Azerbaïdjan l'an dernier, quand il avait pris le troisième rang.

Les conditions fraîches et venteuses de samedi ont semblé favoriser Vettel et Ferrari, qui avaient pourtant connu des problèmes d'adhérence lors des essais, vendredi.

«Quand ça fonctionne et que ça dure, ça devient vraiment agréable», a dit Vettel.

Les virages serrés et les rues étroites de Bakou signifient que tout incident risque de forcer la sortie de la voiture de sécurité. Cela pourrait permettre aux pilotes commençant la course un peu plus vers l'arrière de rester dans le coup et de surprendre.