Les Capitals pourraient affronter Malkin dès dimanche

Les Capitals de Washington ont échappé une avance de deux buts en troisième période lors du premier match de leur demi-finale de l'Association de l'Est face aux Penguins de Pittsburgh et la tâche pourrait devenir encore plus difficile alors qu'Evgeni Malkin se rapproche d'un retour au jeu.

Le match no 2 sera présenté dimanche, à Washington.

Malkin s'est entraîné samedi après avoir raté les deux derniers matchs des Penguins en raison d'une blessure à une jambe. L'entraîneur-chef des Penguins, Mike Sullivan, a indiqué qu'une décision concernant la disponibilité de Malkin sera prise tout juste avant la prochaine rencontre.

«Si je joue, ce sera parce que je suis prêt à jouer, a dit Malkin. Vous devez être à 100 pour cent. Ce n'est pas comme en saison régulière. Vous ne pouvez pas profiter de la première période pour retrouver vos repères en prévision de la troisième période. Si je joue, je dois être prêt dès ma première présence sur la patinoire.»

Malkin a accumulé trois buts et deux aides en cinq matchs lors du premier tour, quand les Penguins ont éliminé les Flyers de Philadelphie en six parties.

Il est impossible de surévaluer l'impact de la présence de Malkin dans la formation des Penguins. L'ailier Jake Guentzel a qualifié son coéquipier de «joueur qui change l'allure d'un match», alors que Malkin permettrait de reconstituer une unité d'avantage numérique parmi les plus redoutables de la LNH. De plus, Malkin a accumulé 98 points en 78 matchs pendant la saison régulière.

Jeudi, lors de la victoire de 3-2 des Penguins, les deux équipes ont obtenu un total de seulement trois avantages numériques.

«Je pense que les deux équipes sont conscientes de l'importance de la discipline quand vous affrontez des offensives comme celles présentes dans cette série, a dit le capitaine des Penguins, Sidney Crosby. Vous ne voulez pas permettre à l'avantage numérique de l'adversaire d'avoir un impact sur le résultat de la série.»

Samedi, Malkin s'est entraîné au centre du quatrième trio entre Zack Aston-Reese et Tom Kuhnhackl, ainsi que sur la première unité d'avantage numérique. S'il joue dimanche, ce ne sera toutefois pas dans un rôle limité.

«Est-ce que 'Geno' (Malkin) jouera sur le quatrième trio? Probablement pas, a dit Sullivan. Nous allons le placer dans une position où il pourra exploiter ses forces, avoir du succès au niveau individuel et aider l'équipe à gagner.»