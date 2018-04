Patrice Bergeron et les Bruins écrase le Lightning

Patrice Bergeron a récolté deux buts et une passe et les Bruins de Boston ont amorcé la deuxième ronde avec beaucoup de fermeté, samedi, l'emportant 6-2 face au Lightning de Tampa Bay.

Rick Nash a aussi fourni un doublé, tandis que Brad Marchand a obtenu un filet et trois mentions d'aide. David Pastrnak a été complice de quatre buts.

Jake DeBrusk a inscrit l'autre but des Bruins, tandis que Tuukka Rask a fait 34 arrêts.

«Ils ont profité de leurs chances et pas nous», a résumé Steven Stamkos, auteur d'un but et cinq passes en première ronde, contre le New Jersey.

«Il faut tourner la page, a dit son coéquipier Tyler Johnson. Nous devons cerner ce qui a cloché et le corriger.»

Le match numéro deux sera présenté lundi soir, encore une fois en Floride.

Dan Girardi et Mikhail Sergachev ont été les buteurs du Lightning, qui avait remporté ses cinq derniers matches à la maison.

Sergachev a marqué après que Rask ait perdu la lame de son patin gauche. Cela réduisait l'avance des Bruins à 3-2, à 13:22 au deuxième engagement. Boston a toutefois ponctué la victoire avec trois buts en 10:09, au troisième tiers.

Andrei Vasilevskiy a été battu cinq fois en 23 tirs. Le but de DeBrusk a été inscrit dans un filet désert, à 13:41.

«Il y a eu du positif mais au bout du compte, les Bruins ont quand même marqué six fois, a dit l'entraîneur du Lightning, Jon Cooper. Nous devons élever notre jeu d'un cran.»

Bergeron, Marchand et Pastrnak ont contribué sept points lors du gain de 7-4 qui a éliminé les Maple Leafs de Toronto, au premier tour.