Repêchage 2018: Montréal aura l'un des trois premiers choix

#NHLDraftLottery results:

15 - FLA

14 - PHI

13 - DAL

12 - NYI

11 - NYI

10 - EDM

9 - NYR

8 - CHI

7 - VAN

6 - DET

5 - ARI

4 - OTT



Still on the table, the @NHLCanes, @CanadiensMTL and @BuffaloSabres. Find out the winner at the 2nd intermission of #SJSvsVGK!