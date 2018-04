Plongeon: un bon début de journée pour nos québécois

MONTRÉAL - Jennifer Abel, Pamela Ware et Vincent Riendeau se sont tous qualifiés pour leur finale respective, dimanche matin, aux Séries mondiales de plongeon de la FINA à Montréal.

Abel et Ware ont obtenu leur billet pour la finale féminine au tremplin de 3 m individuel, tandis que Riendeau a reçu le sien pour la finale masculine à la tour de 10 m individuelle.

Abel a remporté sa vague en demi-finales en vertu d'un score de 359,55 points pour ses cinq plongeons, soit son meilleur pointage lors d'une épreuve de la Série mondiale cette saison. Contre toute attente, elle a devancé la Chinoise Tingmao Shi (334,65), double médaillée d'or olympique aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016, et la Britannique Grace Reid (300,65).

Un peu plus tôt dimanche matin, Ware, s'est qualifiée pour la finale en terminant deuxième de l'autre vague avec 342,90 points, derrière la Chinoise Han Wang (357,80). La Britannique Katherine Torrance (302,80) a aussi obtenu son billet pour la finale. Ware avait pris le septième rang au tremplin de 3 m individuel aux Jeux de Rio.

Abel tentera dimanche soir de décrocher une deuxième médaille à ces Séries mondiales, après avoir obtenu l'argent au tremplin de 3 m synchro en compagnie de sa coéquipière Mélissa Citrini-Beaulieu, vendredi soir.

La Lavalloise âgée de 26 ans sera également en action lors de la finale mixte au tremplin de 3 m synchro en compagnie de François Imbeau-Dulac, de Terrebonne, en fin de soirée dimanche.

Du côté des hommes, Vincent Riendeau, a pris le troisième rang de sa vague en demi-finales avec 445,05 points pour ses six plongeons. Il a été devancé uniquement par le Français Benjamin Auffret (474,45) et le Russe Nikita Shleiker (469,50). Seuls les trois premiers plongeurs de chacune des demi-finales ont accédé à la finale, qui aura lieu en soirée.

Le Canada a récolté trois médailles jusqu'ici ce week-end, soit l'or à la tour de 10 m mixte (Meaghan Benfeito et Nathan Zsombor-Murray), l'argent au tremplin de 3 m synchro féminin (Abel et Citrini-Beaulieu) et le bronze à la tour de 10 m individuelle (Benfeito).

Les Séries mondiales de plongeon de Montréal constituent la troisième escale de la saison, qui se conclura à Kazan, en Russie, du 4 au 6 mai. Les athlètes canadiens participeront ensuite aux Championnats du monde à Wuhan en Chine, du 5 au 10 juin.