Grand Prix d’Azerbaïdjan: pilote automatique et crampes au cerveau

Ceux et celles qui me connaissent un peu savent que je ne me fais jamais tordre un bras pour vanter les mérites de Lewis Hamilton.

Mais depuis la fin de la saison dernière, le quadruple champion du monde semble avoir perdu son mojo, comme disent les musiciens. Après avoir été sacré champion, lors du Grand Prix du Mexique, en octobre, il n’a pas gagné une seule course – ni même passé proche.

Le meilleur attaquant de la F1 est devenu un « ramasseux » de points et il peut se compter chanceux de se retrouver premier au classement général après quatre courses très ordinaires (tout comme les trois dernières de la saison précédente). De n’importe quel autre pilote, on dirait bravo, il est premier ! Pas Hamilton, dont le nom est synonyme de panache, et qui semble avoir disputé ses sept dernières courses sur le pilotage automatique.

Nouveau recordman de la F1 (depuis l’an dernier) pour les poles positions, il lui manque 28 victoires et trois championnats pour égaler Michael Schumacher, le Gretzky de la Formule 1. Pour espérer le rejoindre, il faut bénéficier d’un alignement parfait des planètes, ce qui inclut d’avoir à sa disposition une des meilleures voitures du plateau.

C’est le cas de Hamilton, qui, avant Bakou, a pourtant raté six occasions d’étoffer son palmarès. Il a finalement mis fin à sa léthargie ce week-end, mais n’eût été de la crevaison de Bottas (et des autres incidents de cette course folle), il serait zéro en sept, comme on dit au baseball.

Incidemment, Hamilton me fait penser à un ancien joueur des Expos, Tim Raines, que les journalistes affectés à la couverture de l’équipe avaient surnommé Cruise control parce qu’il semblait jouer sur le régulateur de vitesse. Il frappait pour une moyenne de .280 alors qu’il était un frappeur de .300; volait 30 buts par saison alors qu’il était capable du double. Il donnait plus que le minimum, mais pas le maximum non plus. Sans trop se forcer, il a été un grand joueur; s’il avait tout donné, il aurait été élu au Temple de la renommée dès sa première année d’éligibilité, pas à sa neuvième tentative.

Bon, d’accord, Hamilton a déjà quatre titres de champion de monde et 63 victoires, ce qui le place parmi les grands de la F1. Seuls Schumacher et Fangio le devancent avec respectivement sept et cinq titres de champion du monde. Et il n’est devancé que par l’Allemand pour le nombre de victoires (91). Mais un autre Allemand n’est pas loin derrière : Sebastian Vettel, avec quatre championnats et 49 victoires.

Qui, de Vettel ou Hamilton, sera le prochain quintuple champion du monde de l’histoire de la Formule 1 ? Vettel semblait avoir une longueur d’avance, fort de son tonitruant début de saison et de la supériorité des Ferrari; mais comme plusieurs de ses congénères ce week-end, il a eu une crampe au cerveau qui lui a non seulement fait perdre une possible victoire, mais un podium assuré.

À sa décharge, il n’est pas le seul : Verstappen et Ricciardo ont fait perdre de précieux points à l’écurie Red Bull tandis que Romain Grosjean a torpillé ses chances de se retrouver un jour avec une écurie de pointe : se planter dans le mur quand on roule derrière la voiture de sécurité est tout simplement inexcusable. Pire encore, c’est sa deuxième gaffe du genre en peu de temps : rappelez-vous de sa sortie de piste pendant le tour de chauffe du Grand Prix du Brésil, en 2016. Il avait alors gaspillé une 7e place sur la grille de départ, sa meilleure qualification de la saison. Dimanche, il roulait 6e lors de la dernière intervention de la voiture de sécurité.

Inutile d’en rajouter.

Week-end parfait pour Stroll

Un qui a su profiter encore une fois de tout ce tohu-bohu en piste, c’est Lance Stroll avec une 8e place méritoire sur ce même circuit où, doit-on le rappeler, il était monté sur le podium à sa première saison l’année dernière. Le Montréalais a livré la marchandise tout le week-end : d’abord, avec son meilleur résultat en qualifications (10e) et ce, devant son coéquipier; puis en récoltant les premiers points de l’écurie Williams cette saison.

Depuis son arrivée en F1, le jeune homme a dû apprendre à piloter en milieu, voire en queue, de peloton et il a développé un réel talent – car c’en est un – de se tenir loin du trouble, comme on dit en québécois. Tous ses points ont été récoltés dans des courses mouvementées, au cours desquelles il a su profiter de la situation. Pour lui comme pour son écurie, il y a enfin eu un peu de lumière au bout du tunnel. Était-ce un accident de parcours ou un réel progrès ? Nous aurons la réponse au cours des prochains Grands Prix.