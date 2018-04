Cette victoire est «énorme» -Pekka Rinne

NASHVILLE - Les Predators de Nashville savaient qu'ils ne l'auraient pas facile face aux Jets de Winnipeg.

Même si les Preds ont égalé la série grâce à un gain en deuxième prolongation, les Jets sont venus de l'arrière trois fois dans le match no 2.

«Je suis très heureux que nous ayons gagné, s'est exclamé Kevin Fiala, auteur du but qui a possiblement sauvé la saison de l'équipe de Nashville. C'est tout ce qui compte. C'était une grande victoire pour nous afin de niveler la série 1-1.»

Fiala est devenu le quatrièeme joueur en 30 ans èa inscrire deux buts en prolongation en séries avant son 22e anniveraire de naissance; les autres étant Jaromir Jagr (avec les Penguins), Alex Galchenyuk et Nikita Kucherov.

Ça allait vite

«C'est énorme, c'est une grande différence d'être 2-0 ou 1-1, a expliqué le gardien des Predators, Pekka Rinne, qui a repoussé 46 rondelles pour les locaux. Évidemment, nous allons prendre la victoire. C'était un match très émotif et maintenant, c'est le moment d'aller à l'étranger et nous devrons voler quelques victoires dans leur amphithéâtre.»

P.K. Subban a marqué une fois pour les vainqueurs qui se rendront à Winnipeg, mardi, pour le match no 3 d'une série qui pourrait bien être longue.

L'entraîneur-chef des Preds a déclaré après la rencontre qu'à un moment, en deuxième période, les deux équipes patinaient tellement rapidement que ça ressemblait à une rencontre d'athlétisme. Il faut noter ici que les Jets ont seulement terminé trois points derrière Nashville, en saison régulière.

«C'est une bonne équipe aussi», a admis Laviolette.

Mark Scheifele a touché la cible deux fois, alors que Dustin Byfuglien et Brandon Tanev ont également répliqué du côté des Jets. Connor Hellebuyck a quant à lui fait face à 41 lancers.

«C'est dommage de perdre ainsi, mais nous avons disputé un meilleur match ce soir que nous l'avons fait vendredi, a relaté Scheifele, auteur du but qui envoyait les deux clubs en surtemps. C'est positif. Nous pouvons être fâchés pendant 10 minutes et après ça, nous devons nous reposer et nous préparer pour mardi.»