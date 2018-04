Un entraîneur banni pourrait compromettre la réintégration des athlètes russes

La suspension de la Russie sur la scène internationale de l'athlétisme pourrait être prolongée puisque des athlètes de premier plan sont accusés de continuer à être associés à un entraîneur banni.

La Russie a été suspendue des compétitions internationales en 2015 pour dopage généralisé et elle était sur le point d'être réintégrée. Ce processus pourrait être compromis à la lumière d'informations de l'agence antidopage russe selon lesquelles des athlètes s'entraînaient au Kirghizistan avec Viktor Chegin, impliqué dans plus de 30 cas de dopage et suspendu à vie.

«S'il est confirmé que les marcheurs russes travaillent toujours avec Viktor Chegin, bien qu'ils aient été spécifiquement avertis de ne pas le faire à la suite de sa suspension à vie, il semblerait qu'il n'y ait pas eu de véritable changement de culture au sein de l'athlétisme russe», a précisé dans un communiqué le groupe de travail de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF).

«Il est difficile d'envisager que ces athlètes puissent être autorisés à revenir à la compétition sur la scène internationale sans menacer l'intégrité de la compétition.»

Le groupe de travail ajoute qu'il s'attend à ce que les dirigeants de l'athlétisme russe "coopèrent pleinement en engageant des procédures disciplinaires contre tout athlète qui a sciemment été associé à un entraîneur banni."

Pour être réintégrée, l'IAAF a déjà précisé que la Russie devait démontrer qu'elle «favorisait une culture antidopage forte.»