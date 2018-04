Impact: Raheem Edwards n’est pas dans les bonnes grâces de Rémi Garde

Lorsque l’ailier ontarien Raheem Edwards a été échangé à l’Impact de Montréal, il s’était dit un peu déçu de quitter le club qui l’avait formé, le Toronto FC. Mais, il avait mentionné que c’était formidable de jouer pour une équipe qui voulait vraiment de lui. Malheureusement pour Edwards, le plaisir a été de courte durée.

Après avoir connu un camp d’entrainement enthousiasmant sur le côté droit du terrain, Edwards semblait l’homme choisi par l'entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde, pour patrouiller cette position en début de saison.

Il a d’ailleurs obtenu le départ à Vancouver en début d’année.

Depuis ce match, son temps d’utilisation a passablement diminué. Malgré un but important et spectaculaire marqué à Columbus lors du deuxième match, il n’a jamais réintégré le 11 partant de la formation montréalaise.

Le petit attaquant n’a même pas fait les derniers voyages à New York et Atlanta.

Selon les informations obtenues par le 98,5 Sports, Edwards a maille à partir avec l’entraineur Rémi Garde et son équipe d’entraineurs. Il aurait été impliqué dans quelques discussions assez animées avec ceux-ci lors des dernières semaines, faisant de lui un joueur peu utilisé par l’entraineur.

Il était pourtant considéré par plusieurs comme l'élément important dans la transaction impliquant le défenseur Laurent Ciman, l'automne dernier. À Toronto, on disait de lui qu’il était un jeune joueur versatile bourré de talent… Le club ne pouvait tout simplement pas le protéger lors du dernier repêchage d’expansion.

En 35 matchs en saison régulière dans l’uniforme de Toronto, Edwards avait récolté un but et six passes.

Au cours de deux des trois derniers matchs, Garde a préféré habiller des milieux moins talentueux que lui, et au profil plus défensif, comme Louis Béland-Goyette et Shamit Shome.

Notons que le marché des transferts dans la MLS se terminera à minuit. Après, clubs ne pourront plus peuvent faire de recrutement.

Le prochain match de l’Impact aura lieu samedi après-midi au Stade Saputo, face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

La rencontre sera radiodiffusée au 98,5 FM dès midi, incluant l’émission d’avant-match.