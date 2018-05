GP d’Azerbaïdjan : l’analyse de Jacques Villeneuve

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan a été marqué par de nombreux rebondissements dimanche et Jacques Villeneuve a apprécié le spectacle.



Au final d’une course enlevante, Lewis Hamilton s'est imposé devant Kimi Räikkönen et Sergio Perez. Sebastian Vettel a fini au quatrième rang.

«Comme il faisait très froid ce week-end, il n’y avait pas de problèmes de surchauffe. Les pilotes pouvaient attaquer tout le temps. Et c’est pour ça qu’on a eu une bonne course.»