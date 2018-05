Bruins-Lightning: série égale 1-1

Brayden Point a marqué un but et ajouté trois mentions d'aide et il a été la grande vedette d'une victoire de 4-2 du Lightning de Tampa Bay face aux Bruins de Boston lundi soir.

Ce faisant, la troupe de Jon Cooper a égalé sa série demi-finale de l'Association Est à un match de chaque côté.

Les deux prochaines rencontres auront lieu mercredi et vendredi à Boston.

Point a récolté des aides sur les buts de Yanni Gourde (2e), de Tyler Johnson (3e) et d'Ondrej Palat (2e).

Il a ensuite confirmé la victoire du Lightning en inscrivant son deuxième des séries, dans un filet désert, à 19:34 de la troisième période.

À la suite de sa performance, Point totalise huit points.

Palat a ajouté une mention d'aide.

La réplique des Bruins est venue des défenseurs Charlie McAvoy (1er), en première période, et Torey Krug (3e), avec un peu plus de quatre minutes à écouler à la troisième période.

Brad Marchand a participé aux deux buts des visiteurs pendant que Patrice Bergeron et David Pastrnak obtenaient une aide chacun.

Le Lightning a limité les Bruins à seulement 20 tirs en direction d'Andrei Vasilevskiy.

À l'autre extrémité de la patinoire, Tuukka Rask a bloqué 27 rondelles.