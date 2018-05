«Trop de joueurs n’ont pas la culture de l’entrainement» - Rémi Garde

L’entraîneur-chef de l’Impact, Rémi Garde, a fait face à un premier rendez-vous corsé avec les journalistes au centre d’entrainement Nutrilait de Montréal, mardi matin. Il a dû répondre à plusieurs questions dures, notamment sur l’utilisation de ses joueurs et ses stratégies de match.

Fidèle à lui-même, Garde a été le plus honnête possible, malgré les moments difficiles traversés par son club ces temps-ci.

«Nous traversons une période difficile, c’est évident pour tout le monde. Mais, il faut aussi comprendre que nous avons joué six matchs sur huit sur la route, contre de bonnes équipes. Nous avons aussi eu les devants 1-0 face à Atlanta contre une bonne formation. Donc, ce n’est pas évident.»

Garde est pointé du doigt lorsqu’il est question des changements et de la gestion de son banc. La plupart du temps, il tarde à faire des substitutions et le groupe semble en souffrir.

«C’est vrai que c’est un peu mon style de faire des changements tardifs. Mais, je veux être certain que le joueur qui va embarquer sur le terrain m’en donnera plus que son remplaçant. Présentement, je ne vois personne capable de me donner cette étincelle. Je ne demande pas de tout changer le match, mais je veux voir que le joueur désire me montrer que jamais tort de le laisser sur le banc.»

Selon Garde, les athlètes qui ne jouent pas doivent se défoncer lors des entrainements.

« Je n’ai pas suffisamment de joueurs qui ont la culture de l’entrainement. Lorsque j’entre au vestiaire, j’espère avoir en tête un joueur que j’ai remarqué lors de la pratique et qui m’a démontré qu’il mérite de jouer…»

Un banc peu utilisé

Garde a donné des explications au sujet des joueurs qui ne jouent pas malgré le fait qu’ils attendent leur tour depuis des semaines : «Si je prends l’exemple de Matteo Mancosu, il n’est pas encore à 100%. Je regrette cette blessure, car il nous avait bien aidé en début de saison. Mais ce sont les aléas du sport.»

«Dans le cas de Dominic Oduro, j’ai été clair avec lui au début du camp. J’espérais une transaction rapide qui n’est pas venue. C’est vrai que Dominic a créé deux bonnes chances de marquer sur le peu de temps de jeu que je lui ai donné, mais je peux aussi dire qu’il n’a pas réussi à profiter de ces deux occasions. Heureusement j’ai une bonne relation professionnelle avec lui.»

Garde en avait aussi contre l’ailier Raheem Edwards. Lundi le 98,5 Sports a mentionné que la relation entre l’Ontarien et l’entraineur n’était pas au beau fixe.

« La situation est différente avec lui. Je sais qu’il a récemment vécu une épreuve qui n’a rien à voir avec le soccer, mais il doit changer son attitude. Il doit comprendre c’est quoi être un joueur professionnel. C’est vrai que c’est dommage, car son talent nous manque dans la formation.»

Pour ce qui est de Marco Donadel, qui semble près d’un retour au jeu, il ratera néanmoins les deux prochains matchs. Il a été placé sur la liste des joueurs blessés pour six parties. Ensuite, Garde espère que le club pourra trouver une place internationale pour qu’il puisse réintégrer l’alignement.

La fenêtre des transferts ferme ce soir

Selon Rémi Garde, Adam Braz travaille fort pour compléter des transactions avant l’heure limite des transferts. Mais, il ne semblait pas très optimiste : « La situation semble figée», a-t-il lancé.

Il a ajouté qu’il n’en savait pas plus.

