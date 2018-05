Repêchage LCF : les Alouettes n’ont pas encore fait leur choix

Le repêchage de la LCF aura lieu jeudi soir à Toronto et les Alouettes auront le premier choix de l'encan 2018. Mais en date de mardi, l’identité du joueur désiré n’a pas encore été déterminée.

Plusieurs experts croient que les Alouettes sélectionneront le joueur de ligne offensive Dakoda Shepley, de l’Université de la Colombie-Britanique, ou le receveur de passe Mark Chapman, de Central Michigan.

Curieusement, le dépisteur Eric Deslauriers est un ancien receveur et son patron du département du dépistage, Miles Gorrell, est un ancien joueur de ligne offensive.

«C’est sûr que parfois, on a tendance à vouloir favoriser des joueurs qui jouent à la même position que nous, a expliqué Deslauriers. C’est juste plus facile à évaluer, mais en général, je regarde tous les joueurs. Nous allons choisir le joueur qui a le plus de chances de nous aider. En ce moment, je peux vous confirmer que la décision finale n’est pas prise.»

Les deux hommes avouent que de pouvoir ajouter un joueur de ligne canadien comme Shepley est extrêmement attrayant. C’est la position qui normalement compte le plus haut taux de joueurs étrangers. Ce serait donc un avantage important pour les Alouettes d’ajouter un Canadien à cette position.

La dernière fois que les Alouettes ont sélectionné au premier rang, c’était en 1972 et ils avaient choisi un certain Larry Smith, nous a rappelé à la blague Gorrell.

Un ou plusieurs choix

Lundi, le directeur général Kavis Reed a indiqué que les Alouettes étaient ouverts à la possibilité d’échanger ce premier choix, et ce, dans le but d’obtenir un joueur partant immédiatement ou même pour aller chercher plus de choix au repêchage.

Les Alouettes n’ont pas de choix de deuxième tour cette année et ils aimeraient bien en obtenir un en retour selon Deslauriers.

«Selon moi, il y a suffisamment de bons joueurs disponibles pour que toutes les équipes sélectionnant au premier tour puissent avoir une bonne chance de mettre la main sur un joueur qui aura un impact immédiat dans leur alignement. Il y aurait moyen pour nous d’aller chercher de la belle profondeur en reculant de rang, mais en mettant la main sur plusieurs choix.

«Si jamais Kavis Reed nous dit qu’il a une bonne transaction sous la main, je ne dirais pas non à cela. De toute façon, c’est toujours Kavis qui a le dernier mot.»

La LCF ou la NFL

Deslauriers dit que les Alouettes ont fait un bon travail de dépistage pour éviter de repêcher un joueur qui n’a pas nécessairement le désir de faire une longue carrière en LCF.

Selon lui, l’équipe mise énormément sur le dévouement du joueur pour sa carrière au Canada.

Les Alouettes ne rayeront toutefois pas de leur liste des joueurs comme Régis Cibasu même si ces derniers se dirigeront sous peu vers des mini-camps de la NFL. Dans le cas de l’ancien joueur de l’Université de Montréal, il ira tenter sa chance avec les Bears.

« Ce qui est difficile cette année c’est que les mini-camps de la NFL ont lieu après le repêchage. Donc nous ne savons pas si ces joueurs demeureront avec leur club NFL ou s’ils seront libérés.»

Les Alouettes auront leur «war room» à Montréal dans leurs bureaux du Stade olympique. C’est de là que se prendront les décisions jeudi soir. Le repêchage débutera dès 20h et sera dirigé à partir des bureaux de la LCF à Toronto.