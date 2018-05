Une ligne d’écoute pour venir en aide aux jeunes sportifs québécois qui seraient victimes d’abus ou de violence a vu le jour, mardi.

Selon Sylvain Croteau, instigateur et directeur général de Sport’Aide, cette initiative a pour but d’aider non seulement les jeunes sportifs, mais également les parents et les organisations sportives.

«Ce n’est pas une ligne de dénonciation, c’est un service d’écoute, d’accompagnement et d’orientation. On va permettre aux gens et les organisations qui vont nous contacter de reprendre en main ce qui leur appartient et de les orienter vers les bonnes ressources.»

Le gouvernement du Québec injectera deux millions de dollars pour mettre en place un tel programme.

Un réel problème

La problématique de la violence (verbale, physique ou sexuelle) dans le monde sportif est bien réelle.

Selon une étude réalisée en Europe auprès de 4000 adultes qui ont témoigné de leur expérience de sportifs avant 18 ans, 38% d’entre eux ont confié avoir vécu de la violence psychologie, 11% de la violence physique et 14% violence sexuelle.

Et la situation au Québec semble être similaire au reste du monde. Une récente étude québécoise menée par la cofondatrice de Sport’Aide, Sylvie Parent, auprès de 1000 jeunes âgés de 14 à 17 ans révèle des résultats similaires.

Pour plus d'informations: Sport'Aide.ca